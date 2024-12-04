Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей “перетечет” на счета банков в этом году», — приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».