Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей “перетечет” на счета банков в этом году», — приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Пресс-служба также уточнила, что россияне в наличной форме хранят, помимо примерно 15,9 триллиона рублей, еще и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. В 2024 году они стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 миллионов долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2−3,5 миллиарда долларов. Ключевой фактор такого тренда — рост ставок по рублевым вкладам, пояснили в банке.