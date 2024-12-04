Дача наказаний: ФНС начислила в 2,5 раза больше пеней и штрафов в 2024-м

Налоговая начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев этого года в два с половиной раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м — 783 млрд рублей. Это исторический рекорд. Причины — в усилении контроля, а также в увеличении ключевой ставки, от которой зависит размер санкций. Это результаты кампании государства по обелению бизнеса: более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе схемы с дроблением — как у блогеров. С какими сборами чаще всего связаны нарушения и как наказывают за неустойки — в материале «Известий».
Почему растет объем налоговых наказаний
К ноябрю 2024-го объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 млрд рублей — это рекордная сумма как минимум за 10 лет (более ранние сведения ФНС не приводит). Сумма за десять месяцев в два с половиной раза больше показателя за аналогичный период 2023-го (297 млрд), следует из статистики налоговой службы («Известия» ее изучили).
По данным ФНС, большая часть начисленного объема сложилась за счет пеней (они начисляются регулярно — например, за каждый день просрочки) — 735 млрд в этом году (против 243 млрд в прошлом). Практически всё остальное — штрафы.
В нынешнем году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки в день, независимо от длительности просрочки платежей, объяснил юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий. Он добавил: в 2024-м уже с 31 дня задержки платежей сумма наказания будет определяться по ставке 1/150. Соответственно, это и увеличило объем доначислений, отметил эксперт.
— Цена налоговых ошибок становится всё серьезнее, а контроль за исполнением законодательства совершенствуется и ужесточается, — оценил Евгений Пантазий.
В то же время увеличилась и ключевая ставка, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С января по октябрь 2024-го она выросла с 16% до 21% годовых, поэтому размер начисленных пеней за этот период тоже возрос, пояснила она.
Еще одна причина — введение единого налогового счета, подчеркнула эксперт. Она напомнила: ранее в ФНС сообщали, что в этом году почти 60% начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в срок. С помощью новых технологий службе стало проще контролировать сборы и выявлять, кто не вовремя занес в свой личный кабинет необходимые документы, отметила Наталья Мильчакова.
Также усугубились задержки в уплате налогов, связанные с трудностями репатриации валютной выручки экспортеров, подчеркнул директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, проблемы с возвратами на счета российских банков могут приводить к просрочкам по платежам в бюджет, увеличивая начисленные пени.
Справка «Известий»
В октябре 2023-го президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Это нужно для стабилизации курса рубля. Крупнейшие экспортеры обязаны возвращать в страну 40% валюты и продавать 90% от этой суммы. Изначально порог был выше — компании должны были переводить в РФ 80% доходов в иностранных деньгах.
Вместе с тем работа ФНС стала более выборочной, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Служба повысила свою эффективность, улучшив анализ больших данных и риск-ориентированный подход, сказала она. Также выросли взыскания в результате совместных контрольных мероприятий с Росфинмониторингом, добавил Евгений Пантазий из АЮР.
Одно из приоритетных направлений работы ФНС — контроль за отчислениями блогеров. В прошлом году на нескольких из них завели уголовные дела за неуплату налогов.
Например, сумма претензий ФНС к Елене Блиновской составила 1,4 млрд рублей, из которых только пени и штрафы — около 230 млн. Кроме того, долги обнаружились у Валерии и Артема Чекалиных — в размере 500 млн с учетом санкций, они были погашены. Крупную недоимку (на 127 млн) также выплатила Александра Митрошина.
В Минфине «Известиям» порекомендовали обратиться в ФНС с просьбой объяснить рост суммы начисленных пеней и штрафов. Редакция направила запрос в налоговую службу.
Какие налоговые нарушения допускают чаще всего
Как перечислил Евгений Пантазий из АЮР, в РФ чаще всего допускаются следующие налоговые нарушения: — несоблюдение срока предоставления сведений о счетах в банке;— непредставление декларации;— неправильный учет доходов и расходов;— неуплата сборов;— несвоевременное уведомление ФНС о сделках;— представление недостоверных сведений.
В частности, бизнес занижает базу по налогу на добавленную стоимость и прибыль, уточнила завкафедрой бухгалтерский учет и аудит экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. В этих случаях взыскивается штраф в размере 20% от суммы неуплаты. Его могут увеличить до 25%, если обнаруживается грубое нарушение правил учета, добавила она.
Размеры санкций зависят от нарушения, продолжил Евгений Пантазий. По его словам, сумма штрафа может быть фиксированной или зависеть от процента. Например, за неуплату сбора в бюджет по сделкам с контролируемыми лицами (между взаимозависимыми людьми и компаниями) может взыскиваться 40% от суммы, которую не перечислили.
Повышение объема налоговых штрафов и пени — результат кампании государства по обелению бизнеса и повышению собираемости налогов в бюджет. Еще в октябре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что ФНС «дали дополнительное задание по мобилизации налогов, в первую очередь косвенных». Министр отметил, что ведомство рассчитывает на прибавку в 500 млрд за счет усиления собираемости платежей в казну.
Рост начисленных пеней и штрафов укрепляет бюджетную систему, уверен Ярослав Кабаков из «Финам». Это особенно важно в условиях увеличения дефицита и внешних ограничений, поскольку такие доходы компенсируют нефтегазовую недостачу, добавил он. Однако, по словам эксперта, чрезмерное давление на бизнес может спровоцировать рост корпоративных банкротств, что в долгосрочной перспективе способно снизить поступления в казну.
Между тем, по мнению Екатерины Голубцовой из РЭУ им. Г. В. Плеханова, меры контроля ФНС повышают налоговую дисциплину бизнеса — а это в условиях роста прибыли компаний служит хорошим подспорьем казне.