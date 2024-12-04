Дача наказаний: ФНС начислила в 2,5 раза больше пеней и штрафов в 2024-м

Налоговая начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев этого года в два с половиной раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м — 783 млрд рублей. Это исторический рекорд. Причины — в усилении контроля, а также в увеличении ключевой ставки, от которой зависит размер санкций. Это результаты кампании государства по обелению бизнеса: более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе схемы с дроблением — как у блогеров. С какими сборами чаще всего связаны нарушения и как наказывают за неустойки — в материале «Известий».