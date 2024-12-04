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ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний

ЦБ исключит из ломбардного списка бонды недостаточно открытых эмитентов. Ограничения коснутся облигаций, чьи эмитенты не раскрывают информацию либо больше, чем разрешено, либо имеют только один кредитный рейтинг.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2025 года Банк России при формировании ломбардного списка перестанет включать в него недостаточно информационно открытых эмитентов, следует из сообщения в пресс-службе регулятора. А с 1 июня 2025 года облигации таких компаний будут исключаться из ломбардного списка.

В списке больше не смогут находиться бумаги эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации:

  • в большем составе или объеме, чем это предусмотрено федеральными законами, актами президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Банка России;
  • в разрешенных пределах при условии того, что выпуск облигаций или его эмитент при этом имеет менее двух кредитных рейтингов на уровне не ниже «А- (RU)» / «ruA-» / A-.ru / А|ru| от разных кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА» / ООО «НКР» / ООО «НРА».

Ломбардный список — это перечень бумаг, которые Банк России принимает в качестве залога, выдавая кредиты коммерческим банкам.

Чтобы коммерческие банки имели четкое представление, с какими ценными бумагами стоит идти к ЦБ РФ за займом, Банк России ведет свой ломбардный список, периодически обновляя его.

Алексей Третьяков, главный управляющий УК «Арикапитал», оценивает такие меры от ЦБ как позитивные для рынка в целом. По его словам, своими действиями Банк России хочет подтолкнуть эмитентов к раскрытию информации, причем особенно сильно — более рискованных эмитентов, чей рейтинг ниже А-. Третьяков считает, что это поможет и розничным инвесторам более осознанно подходить к инвестированию в акции и облигации данных эмитентов.

«Если для кого-то из эмитентов информационная закрытость является принципиальной, не проблема, просто придется занимать на 1−2 п.п. дороже или рассматривать (что более правильно) альтернативные способы финансирования, например банковские кредиты», — говорит эксперт о вариантах реакции эмитентов на введение ограничений.

То, что регулятор обращает внимание на качество и полноту раскрытия информации эмитентами, несомненно, хороший знак, который говорит о том, что прозрачность компаний — важный критерий не только для розничных инвесторов, но и для тех, кто устанавливает правила игры, считает Даниил Воловиков, член консультационного совета акционеров ВТБ и финансовый советник. «Новая норма вводится ЦБ для того, чтобы ограничить кредитные риски финансовой системы и прежде всего банковского сектора в условиях высоких ставок и повышения вероятности дефолтов отдельных эмитентов», — считает эксперт.

Инициатива ЦБ связана с желанием регулятора побудить компании к большей информационной прозрачности для инвесторов либо через прямое раскрытие информации, либо посредством предоставления данных рейтинговым агентствам, которые представят свои выводы рынку, соглашается с коллегами главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский. «Включение облигаций в ломбардный список — значимое преимущество, особенно для кредитных институтов, при формировании собственного портфеля, поэтому мера может побудить эмитентов к ее исполнению», — отметил Малиновский.

В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию на основании постановления правительства № 351, однако 1 июля 2023 года срок действия этого решения истек. Вместо него правительство приняло постановление № 1102 от 4 июля 2023 года, которое позволяет в ряде случаев не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, но не предполагает возможности для компаний не сообщать баланс и отчет о финансовых результатах.

В конце ноября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет ряду нефтяных и обслуживающих топливно-энергетический комплекс компаний самим определять объем раскрываемой информации. Первоначальный список включал в себя 46 компаний, но он регулярно расширяется и, по состоянию на декабрь 2024 года, правом не раскрывать информацию могут воспользоваться 118 компаний. В последнем его обновлении в перечень были добавлены «Сургутнефтегаз», НОВАТЭК, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

Банк России изучает идею запуска индекса полнее раскрывающихся компаний и не исключает его появление в 2025 году. «По нашим оценкам, порядка 15−20 компаний могло бы претендовать на вхождение в данный список», — заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Кроме того, Банк России до конца года планирует принять указание, согласно которому ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, будут обособлены в котировальных списках, а также «визуально выделены». Неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать, в том числе на организованных торгах, бумаги эмитентов, попавших в обособленный список, без положительного результата тестирования. Такое предложение содержалось в первоначальном проекте указания.