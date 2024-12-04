ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний

С 1 января 2025 года Банк России при формировании ломбардного списка перестанет включать в него недостаточно информационно открытых эмитентов, следует из сообщения в пресс-службе регулятора. А с 1 июня 2025 года облигации таких компаний будут исключаться из ломбардного списка.
В списке больше не смогут находиться бумаги эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации:
- в большем составе или объеме, чем это предусмотрено федеральными законами, актами президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Банка России;
- в разрешенных пределах при условии того, что выпуск облигаций или его эмитент при этом имеет менее двух кредитных рейтингов на уровне не ниже «А- (RU)» / «ruA-» / A-.ru / А|ru| от разных кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА» / ООО «НКР» / ООО «НРА».
Ломбардный список — это перечень бумаг, которые Банк России принимает в качестве залога, выдавая кредиты коммерческим банкам.
Чтобы коммерческие банки имели четкое представление, с какими ценными бумагами стоит идти к ЦБ РФ за займом, Банк России ведет свой ломбардный список, периодически обновляя его.
Алексей Третьяков, главный управляющий УК «Арикапитал», оценивает такие меры от ЦБ как позитивные для рынка в целом. По его словам, своими действиями Банк России хочет подтолкнуть эмитентов к раскрытию информации, причем особенно сильно — более рискованных эмитентов, чей рейтинг ниже А-. Третьяков считает, что это поможет и розничным инвесторам более осознанно подходить к инвестированию в акции и облигации данных эмитентов.
«Если для кого-то из эмитентов информационная закрытость является принципиальной, не проблема, просто придется занимать на 1−2 п.п. дороже или рассматривать (что более правильно) альтернативные способы финансирования, например банковские кредиты», — говорит эксперт о вариантах реакции эмитентов на введение ограничений.
То, что регулятор обращает внимание на качество и полноту раскрытия информации эмитентами, несомненно, хороший знак, который говорит о том, что прозрачность компаний — важный критерий не только для розничных инвесторов, но и для тех, кто устанавливает правила игры, считает Даниил Воловиков, член консультационного совета акционеров ВТБ и финансовый советник. «Новая норма вводится ЦБ для того, чтобы ограничить кредитные риски финансовой системы и прежде всего банковского сектора в условиях высоких ставок и повышения вероятности дефолтов отдельных эмитентов», — считает эксперт.
Инициатива ЦБ связана с желанием регулятора побудить компании к большей информационной прозрачности для инвесторов либо через прямое раскрытие информации, либо посредством предоставления данных рейтинговым агентствам, которые представят свои выводы рынку, соглашается с коллегами главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский. «Включение облигаций в ломбардный список — значимое преимущество, особенно для кредитных институтов, при формировании собственного портфеля, поэтому мера может побудить эмитентов к ее исполнению», — отметил Малиновский.
В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию на основании постановления правительства № 351, однако 1 июля 2023 года срок действия этого решения истек. Вместо него правительство приняло постановление № 1102 от 4 июля 2023 года, которое позволяет в ряде случаев не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, но не предполагает возможности для компаний не сообщать баланс и отчет о финансовых результатах.
В конце ноября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет ряду нефтяных и обслуживающих топливно-энергетический комплекс компаний самим определять объем раскрываемой информации. Первоначальный список включал в себя 46 компаний, но он регулярно расширяется и, по состоянию на декабрь 2024 года, правом не раскрывать информацию могут воспользоваться 118 компаний. В последнем его обновлении в перечень были добавлены «Сургутнефтегаз», НОВАТЭК, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».
Банк России изучает идею запуска индекса полнее раскрывающихся компаний и не исключает его появление в 2025 году. «По нашим оценкам, порядка 15−20 компаний могло бы претендовать на вхождение в данный список», — заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Кроме того, Банк России до конца года планирует принять указание, согласно которому ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, будут обособлены в котировальных списках, а также «визуально выделены». Неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать, в том числе на организованных торгах, бумаги эмитентов, попавших в обособленный список, без положительного результата тестирования. Такое предложение содержалось в первоначальном проекте указания.