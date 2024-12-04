ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний

То, что регулятор обращает внимание на качество и полноту раскрытия информации эмитентами, несомненно, хороший знак, который говорит о том, что прозрачность компаний — важный критерий не только для розничных инвесторов, но и для тех, кто устанавливает правила игры, считает Даниил Воловиков, член консультационного совета акционеров ВТБ и финансовый советник. «Новая норма вводится ЦБ для того, чтобы ограничить кредитные риски финансовой системы и прежде всего банковского сектора в условиях высоких ставок и повышения вероятности дефолтов отдельных эмитентов», — считает эксперт.