Южная Корея нарастила покупки алюминия у России

Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.
При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года — 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год — 700,7 миллиона.
В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий — на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра — на 614 тысяч долларов — и алюминиевая проволока — на 437 тысяч.
Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).