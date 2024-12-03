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Южная Корея нарастила покупки алюминия у России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.

При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года — 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год — 700,7 миллиона.

В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий — на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра — на 614 тысяч долларов — и алюминиевая проволока — на 437 тысяч.

Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).