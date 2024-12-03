Южная Корея нарастила покупки алюминия у России

При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года — 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год — 700,7 миллиона.