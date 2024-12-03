Владелец «Спаса» подал в SEC жалобу на Google

НКО «Фонд православного телевидения», которому принадлежит телеканал «Спас», обвинил Alphabet Inc. (материнская компания Google) в «систематическом и намеренном» неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. В заявлении, направленном 11 ноября фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что американская корпорация скрыла информацию об объеме и характере своих финансовых обязательств перед российскими телеканалами, несмотря на то что она является существенной для акционеров Alphabet (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом дела).
На данный момент долг российского юрлица Google — ООО «Гугл» — перед российскими телеканалами по судебной неустойке составляет 8 ундециллионов руб., рассказал источник РБК, знакомый с ходом дела (ундециллион — это единица с 36 нулями, или примерно $8 квадриллионов), что кратно превышает весь объем денежной массы в мире (во втором квартале 2024-го составляет $129,3 трлн). Такой размер компенсации — это производное от штрафа, который был назначен в марте 2023 года Арбитражным судом Москвы за неисполнение требования по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. Иски к американской корпорации по этому делу подали телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», RT, «Общественное телевидение России» и др. За неисполнение решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начисляется ежедневная неустойка в 100 тыс. руб., которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.
В заявлении в SEC утверждается, что Alphabet не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и NASDAQ. В частности, компания не соблюдает правила подачи отчетности SEC, которые обязывают направлять достоверную и полноценную информацию. Авторы письма считают, что это вводит в заблуждение акционеров компании. Отчетность SEC является обязательной для всех компаний, чьи бумаги торгуются на биржах США. Согласно закону о ценных бумагах США от 1934 года, «упущение существенного факта при предложении или продаже ценных бумаг является незаконным».
В документе, направленном в SEC, уточняется, что Alphabet публично не раскрывала информацию о судебных разбирательствах против своих структур Google Inc. и Google International Inc. в России, а также судебные предписания в ряде юрисдикций, где ведутся процессы о признании российских судебных решений.
Владельцы Alphabet — Сергей Брин и Ларри Пейдж, в свободном обращении находится 87,7% акций компании. В апреле 2024-го капитализация Alphabet обновила рекорд, превысив $2 трлн (капитализация на 2 декабря — $2,17 трлн). В своем отчете за второй квартал 2024 года компания указывала, что «у Google есть текущие юридические вопросы, касающиеся России», что часть споров «связана с закрытием счетов, в том числе лиц, подвергшихся санкциям», а также «что на компанию были наложены прогрессирующие штрафы». Но Alphabet отмечала, что эти дела не окажут существенного негативного влияние на деятельность Googlе.
Alphabet обязана предоставлять инвесторам подробную и точную информацию, нарушением считается искажение или умалчивание информации, предоставление ложной или неполной информации, а также представление неточной финансовой отчетности, которая не отражает истинное финансовое положение компании, рассказала РБК Зане Хартман, директор юридической фирмы Pagel Schulenburg, которая представляет интересы «Спаса» в суде ЮАР и по жалобе в SEC.
По ее словам, в сентябре 2024 года Alphabet пришлось выплатить SEC штраф в размере $750 тыс. за нарушения в связи с отчетностью о бенефициарном праве. В случае разбирательств дело каждого инвестора рассматривается SEC отдельно с максимальным штрафом по каждому делу в $775 тыс. «Кроме того, нарушения неразглашения информации могут рассматриваться как преднамеренное действие, направленное на обман инвесторов с целью контроля или изменения цены ценных бумаг. Другими словами, манипулирование рынком. Если подтвердится, что Alphabet намеренно скрыла информацию о судебном разбирательстве с целью манипулирования собственными акциями, это может привести к рассмотрению уголовных дел в SEC или к возбуждению частных исков понесшими убытки акционерами Alphabet», — считает Хартман.
Акционеры компании, по словам советника юридического агентства Pen & Paper Романа Кузьмина, могут подать иск о возмещении убытков из-за искаженной информации по правилу 10b-5, учитывая изменение стоимости акций после раскрытия достоверных данных. SEC может наложить значительные штрафы и потребовать возврата незаконно полученных доходов, как в случае с Terraform Labs, которая согласилась выплатить $4,47 млрд за введение инвесторов в заблуждение. Руководство компании может быть привлечено к уголовной ответственности, включая штрафы и до 20 лет тюремного заключения, рассказал юрист.
По его словам, чтобы признать нарушение правила 10b-5, Фонду православного телевидения необходимо будет продемонстрировать, что сокрытие информации было существенным, то есть что информация была значимой для принятия решения разумным инвестором, а также что между сокрытием сведений и действиями инвесторов на рынке была прямая связь. Также, по словам юриста, придется продемонстрировать, что действия по нераскрытию информации совершались умышленно или с крайней неосторожностью. Для получения компенсации фонду также нужно будет доказать, что в результате сообщения недостоверной информации он понес убытки.
РБК направил запрос в Alphabet и SEC.
Как российские компании судятся с Google
Российские медиакомпании начали судиться с Google в 2020 году после блокировки их аккаунтов на YouTube, принадлежащем американскому холдингу. Одними из первых были поданы иски «Царьграда» и РИА ФАН, каналы которых заблокировали «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли» (владельцы этих ресурсов находятся под санкциями США с конца 2014-го). В августе 2020 года «Царьград» подал иск к Google LLC, Google Ireland и представителю российского «Гугла» в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение о блокировке. Весной 2021 года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам, пригрозив начислять прогрессивный штраф за неисполнение решения.
В июне 2022 года «Гугл» подал заявление о банкротстве, таковым его признали в ноябре 2023-го. Среди прочих в реестр кредиторов были включены требования «Царьграда», которому в августе 2024-го Верховный суд подтвердил задолженность в размере 32,7 млрд руб. «Царьград» был первым телеканалом, который подал в суд на Google, поэтому его требование было включено в общий реестр кредиторов, а неустойка перестала начисляться, — пояснял РБК источник, знакомый с ходом дела. — Все остальные телеканалы управляющий квалифицировал как текущих кредиторов, требования которых погашаются раньше реестра, а неустойки продолжают начисляться".
Помимо телеканалов среди кредиторов российской «дочки» Google как минимум 880 коммерческих компаний, среди которых сервис «2ГИС», VK, «1С-Битрикс», Федеральная налоговая служба и бывшие сотрудники российского подразделения, которые не получили положенные им выплаты при уходе компании из России. Кредиторы по закону разделены на пять очередей. Общая сумма требований кредиторов сейчас устанавливается Арбитражным судом Москвы.
Как судятся с Google за рубежом
Судебные процессы по искам российских телеканалов о взыскании долгов с Google ведутся в Турции, ОАЭ, ЮАР, Испании, Венгрии, Вьетнаме, Египте, Алжире, Киргизии и Бразилии. В июне 2024-го Верховный суд ЮАР удовлетворил ходатайство об аресте активов Google в стране, после того как корпорация не выполнила судебное решение Арбитражного суда Москвы о восстановлении аккаунта «Спаса» на YouTube.
Параллельно сама Google пытается запретить вести разбирательства за рубежом. В августе 2024-го компания обратилась в суд Калифорнии и Высокий суд Англии и Уэльса с заявлениями о запрете российским медиа судиться за рубежом. На слушаниях в Высоком суде Англии 26 ноября юристы Google указали на серьезные риски для корпорации и охарактеризовали действия российских медиа в зарубежных судах как «мировую юридическую войну», рассказал РБК Дмитрий Магоня, управляющий партнер адвокатского бюро ART DE LEX (координирует работу по представительству интересов российских медиа в России и за рубежом). В то же время, как заявили юристы Google на заседании в Лондоне, суд в Турции временно приостановил слушание по делу об аресте активов Google, но разрешил начать процесс уведомления самой компании о ситуации, утверждает Магоня. По словам юристов Google, это уведомление может стать первым шагом к исполнению решения об аресте.
Вместе с тем в рамках судебных разбирательств в США российские медиа согласились приостановить свои попытки добиваться ареста дополнительных активов Google в зарубежных юрисдикциях, отметил Магоня. По его словам, этот шаг позволил суду Калифорнии не принимать приказ о запрете ведения дел в этих юрисдикциях.
Слушания в английском суде окончены, вынесение решения ожидается в ближайшие дни, рассказал юрист. Решение по процессу в Калифорнии, по его словам, ожидается весной 2025 года.