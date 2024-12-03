Владелец «Спаса» подал в SEC жалобу на Google

Параллельно сама Google пытается запретить вести разбирательства за рубежом. В августе 2024-го компания обратилась в суд Калифорнии и Высокий суд Англии и Уэльса с заявлениями о запрете российским медиа судиться за рубежом. На слушаниях в Высоком суде Англии 26 ноября юристы Google указали на серьезные риски для корпорации и охарактеризовали действия российских медиа в зарубежных судах как «мировую юридическую войну», рассказал РБК Дмитрий Магоня, управляющий партнер адвокатского бюро ART DE LEX (координирует работу по представительству интересов российских медиа в России и за рубежом). В то же время, как заявили юристы Google на заседании в Лондоне, суд в Турции временно приостановил слушание по делу об аресте активов Google, но разрешил начать процесс уведомления самой компании о ситуации, утверждает Магоня. По словам юристов Google, это уведомление может стать первым шагом к исполнению решения об аресте.