В ВТБ спрогнозировали рост доходностей вкладов вплоть до 25%

«Если вы посмотрите, уже сейчас банки предлагают ставки выше ключевой, поэтому я бы ориентировался на ключевую [ставку] как на один из элементов. Другой — это ситуация, которая будет происходить на денежном рынке, то есть какая будет стоимость денег на рынке в целом. Посмотрим, что будет дальше, не менее важно не только бороться сейчас за деньги вкладчиков, но и правильно управлять процентным риском. Так или иначе, после стабилизации и возможного разворота кривой [ставок] не менее важно “не собрать дорогих пассивов”, потому что потом ставки начнут падать, а банку по этим пассивам нужно будет платить», — пояснил он логику участников рынка.