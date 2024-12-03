В ВТБ спрогнозировали рост доходностей вкладов вплоть до 25%

Он связал это с ожиданиями относительно динамики ключевой ставки ЦБ: по прогнозу ВТБ, регулятор в декабре может поднять показатель с текущего 21 до 23% годовых. Банки отреагируют на это, улучшая условия по депозитам для розничных клиентов: средние ставки привлечения средств на рынке могут дойти до 21−22% годовых, а ставки по вкладам в рамках акций — до 24−25%.
«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19−20% с лучшими предложениями в районе 23−24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться», — отметил Горшков.
По данным Банка России, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков достигла 21,56%, прибавив 0,65 процентного пункта (п.п.). Показатель с начала месяца держится на рекордном уровне за все время замеров. Предыдущий максимум — 20,51% — наблюдался в марте 2022 года, на пике кризиса и санкций, когда ключевая ставка составляла 20% годовых.
Конкуренция банков за средства вкладчиков сейчас «довольно горячая», отметил в разговоре с журналистами в кулуарах форума Domclick Digital Forum 2 декабря зампред «Сбера» Кирилл Царев. По его словам, в случае подъема ставки ЦБ участники рынка могут отреагировать на это решение сообща, подняв доходность сберегательных продуктов для физических лиц на 1−2 п.п. Но замедление и остановка роста ставок возможны в скором времени, если у банков будет достаточно ликвидности, считает Царев.
«Если вы посмотрите, уже сейчас банки предлагают ставки выше ключевой, поэтому я бы ориентировался на ключевую [ставку] как на один из элементов. Другой — это ситуация, которая будет происходить на денежном рынке, то есть какая будет стоимость денег на рынке в целом. Посмотрим, что будет дальше, не менее важно не только бороться сейчас за деньги вкладчиков, но и правильно управлять процентным риском. Так или иначе, после стабилизации и возможного разворота кривой [ставок] не менее важно “не собрать дорогих пассивов”, потому что потом ставки начнут падать, а банку по этим пассивам нужно будет платить», — пояснил он логику участников рынка.
До каких пределов может дойти «ралли ставок»
Конкуренция банков за средства вкладчиков уже принимает форму «ралли ставок», считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Крупнейшие банки, начиная с этого года, как правило, повышают ставки по вкладам до фактических решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, основываясь на своих прогнозах и ожиданиях, точность которых повышается при текущей риторике представителей регулятора. Те банки, которые предпочитают дожидаться фактических решений (что можно считать нормальной практикой), могут терять вкладчиков».
По словам эксперта, банкам придется снизить «активность вербальной подготовки рынков к еще не принятым решениям», иначе возвращаться в цикл снижения рыночных ставок «будет сложнее».
«Ставки по вкладам достигнут пика в декабре 2024-го — январе 2025 года после высоковероятного повышения ключевой ставки Банком России под конец года. Максимальные ставки по вкладам при этом могут превысить 25% годовых. Затем наиболее вероятный период стабильности ставок, после чего летом-осенью 2025 года они начнут снижаться вместе с ключевой ставкой», — прогнозирует Беликов.
По данным ЦБ, на 1 ноября средства населения на счетах и депозитах достигли 52,86 трлн руб. С начала года сбережения россиян в банках увеличились на 7,94 трлн руб., или на 17,7%. (.pdf).
В ВТБ обращают внимание на смещение повышенной доходности по вкладам в пользу более длинных депозитов и увеличение интереса клиентов к таким продуктам. «В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от шести месяцев до одного года) и долгосрочные (от одного года до трех лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка — 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%», — оценили в кредитной организации.
На 2 декабря средние ставки в топ-20 банков по вкладам на три месяца составляли 20,14%, по депозитам на полгода — 22,11%, а по годовым вкладам — 21,08%, отмечает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Он ожидает увеличения доли долгосрочных вкладов.
«По данным ЦБ, на начало ноября доля средств сроком от одного года в структуре депозитов физлиц составляет 21,3%. Вместе с тем ежемесячные данные ЦБ свидетельствуют о том, что доля вкладов, привлеченных на срок более года, растет. В сентябре 2024 года их доля в привлечении составила 9,08%, что стало максимальным значением с июля 2023 года», — указывает эксперт.