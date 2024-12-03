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В ЦБ ответили на «письмо Снегурочке» от первого зампреда ВТБ

Центробанк не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин на конференции, посвященной 15-летию измерения инфляционных ожиданий населения, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«Мы не разделяем это мнение», — ответил он на соответствующий вопрос РБК.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада», предложил Центробанку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля. «Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания», — написал Пьянов. Однако, по его мнению, если Центробанк в очередной раз повысит ключевую ставку, экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться, в связи с чем требуется в первую очередь стабилизация курса.

В конце прошлого месяца произошло резкое падение рубля до минимумов 2022 года. Тогда он преодолел отметки 100 за доллар и 110 за евро. В частности, 27 ноября курс поднимался выше 114 ₽ за доллар и выше 120 ₽ за евро на международном валютном рынке форекс, а также выше 15 ₽ за юань на Московской бирже.

На этом фоне Центробанк принял решение о прекращении покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года.

Материал дополняется.