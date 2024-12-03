В ЦБ ответили на «письмо Снегурочке» от первого зампреда ВТБ

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада», предложил Центробанку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля. «Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания», — написал Пьянов. Однако, по его мнению, если Центробанк в очередной раз повысит ключевую ставку, экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться, в связи с чем требуется в первую очередь стабилизация курса.