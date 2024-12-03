Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки

«У правительства России нет возможности формулировать директивные решения по отношению к Банку России или кредитным организациям. В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться. В течение двух недель с Министерством финансов, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет проведён анализ представленных предложений», — добавил Трутнев.