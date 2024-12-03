Суд вновь заблокировал выплату Маску компенсации в размере $101 млрд

Суд штата Делавэр вновь отменил выплату бизнесмену Илону Маску компенсационного пакета от Tesla, состоящего из 303 млн опционов на покупку акций компании, который сейчас оценивается в $101 млрд. Об этом сообщает CNN.
«Большая и талантливая группа адвокатов творчески подошла к аргументации в пользу одобрения [выплаты], но их беспрецедентные теории противоречат множеству устоявшихся правовых норм», — отметили в суде.
Суд также не убедил аргумент, что большинство акционеров Tesla в июне одобрили многомиллиардную выплату Маску. «Хотя пакет вновь был одобрен большинством акционеров, это не означает, что рекордная зарплата Маска отвечает интересам акционеров», — заявили в суде.
Маск не получает за работу в Tesla зарплату или премии. Вместо этого бизнесмен приобретает акции компании ниже рыночной стоимости за счет выгодных пакетов опционов на акции.
Такое решение в компании приняли в 2018 году. Предполагалось, что в ходе 12 траншей Маску будут передавать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций каждый раз при достижении компанией определенных целей. Business Insider писал, что Tesla достигла всех 12 целей в прошлом году.
В январе суд в штате Делавэр уже блокировал выплату Маску компенсационного пакета. Тогда его стоимость оценивалась в более чем $55 млрд.
Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, поскольку он счел, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного». Акционер утверждал, что Маск повлиял на решение совета директоров о выплате благодаря своим тесным личным отношениям с его членами. Tesla настаивала, что выплата была необходима для сохранения внимания Маска к компании и что акционеры, включая Торнетта, выиграли от руководства миллиардера.