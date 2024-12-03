Суд вновь заблокировал выплату Маску компенсации в размере $101 млрд

Такое решение в компании приняли в 2018 году. Предполагалось, что в ходе 12 траншей Маску будут передавать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций каждый раз при достижении компанией определенных целей. Business Insider писал, что Tesla достигла всех 12 целей в прошлом году.