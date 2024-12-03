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Российский рынок акций, курс рубля: дайджест инвестора

Российский рынок акций замедлил рост, аналитики ожидают ухода индекса Мосбиржи в боковой диапазон. Рубль стабилизируется после повышенной волатильности прошлой недели. По прогнозам, доллар вернется к ₽100 до конца года.

Источник: Freepik

Индекс Мосбиржи

По итогам торгов 2 декабря индекс Мосбиржи прибавил 0,34%, до 2586,74 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в понедельники закрылся чуть ниже — на отметке 2584,77 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,87%, до 760,32 пункта.

Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции «ФосАгро» (+4,69%), En+ Group (+3,98%), «Московской биржи» (+3,72%), «Русала» (+3,59%) и «Яндекса» (+3,43%).

Сильнее всего упали акции «Аэрофлот» (-3,14%), ПИКа (-2,17%), расписки «Русагро» (-2,17%), акции МТС (-2,15%) и расписки Ozon (-2,13%).

Базовым сценарием в ближайшее время для индекса Мосбиржи является боковик, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Он говорит, что после четырех сессий роста рынку не хватает драйверов, чтобы подъем продолжился. Карпунин обращает внимание, что объем торгов в понедельник снизился до ₽88 млрд, это стало минимумом за две недели.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин соглашается, что темпы восходящей динамики индекса Мосбиржи заметно уменьшились, внутридневная тенденция свидетельствует о фактической остановке подъема.

«Тем не менее динамика отражает существенное уменьшение волатильности рынка и разнонаправленный характер внутридневной тенденции. Поэтому сигнал от торговой активности в целом нейтральный», — говорит Бабин. Эксперт считает, что рынок сохраняет шанс на то, что восстановление продолжится по меньшей мере в краткосрочной перспективе.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок акций сохраняет потенциал роста как минимум в район 2640 пунктов. Она отмечает, что точечные покупки в акциях нивелируют очевидный негатив со стороны геополитики. В целом же, по ее мнению, участники торгов придерживаются осторожной позиции.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что 3 декабря индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500−2600 пунктов. Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов полагает, что бенчмарк зажат в узком диапазоне 2540−2600 пунктов. По его мнению, в случае пробития одного из уровней возможно снижение до поддержки 2500 пунктов или рост приблизительно до 2750 пунктов.

Курс рубля

Российская валюта демонстрировала тенденцию к ослаблению в понедельник, 2 декабря. И хотя в течение дня рубль предпринимал попытки укрепиться и даже отыграл часть потерь, пара CNY/RUB завершила торги ростом на 0,74%, до ₽14,608.

Тем не менее эксперты отмечают стабилизацию рубля после крайне высокой волатильности на прошлой неделе, когда пара CNY/RUB поднималась до уровня ₽15,1575, а курс доллара на международном рынке Форекс впервые с марта 2022 года подскакивал выше ₽114.

Тогда резкое ослабление рубля было спровоцировано ужесточением санкций на финансовую инфраструктуру России, и на рынке начались эмоциональные спекулятивные продажи рубля, отметил старший аналитик Альфа-Банка Никита Еуров.

Остановить панику помогли вербальные интервенции регулятора, а также его решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила, что должно обеспечить увеличение нетто-предложения валюты на рынке со стороны Банка России, пишет эксперт.

«Рубль уже не столь волатильный, как в конце ноября — накал страстей спадает, участники рынка успокаиваются», — обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Поддержку рублю продолжает оказывать вероятная постепенная нормализация ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта. Она могла ухудшится после введения США санкций против Газпромбанка, который обслуживает большой объем экспортных операций», — прокомментировал ситуацию эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Впрочем, «после осенней девальвации рубля свыше 25% наблюдаемый откат инвалют с пика на 3−4% пока ни о чем», заметил Михаил Зельцер. Предстоит еще дальнейшая настройка нарушенных механизмов расчетов за экспорт, стабилизация баланса спроса и предложения инвалют, сокращение спекулятивной риск-премии. Эти факторы поддержат локальное восстановление рубля и охлаждение инвалют до конца 2024 года.

Эксперт полагает, что высока вероятность возврата доллара ближе к ₽100, а юаня — под ₽14.

Аналогичных ожиданий придерживаются аналитики инвестбанка «Синара». По их мнению, «российская валюта чрезмерно просела, и просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера». В «Синаре» полагают, что в ближайшие недели российская валюта окрепнет после периода адаптации к новому санкционному давлению. При этом доллар к концу года ослабнет до ₽100, а юань — до ₽13,8.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽101,51;
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,6, продать — по ₽103,5.

Самые дешевые евро:

  • Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽112,1, продать — по ₽110;
  • Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽112,3, продать — по ₽109,55.

Самые дешевые юани:

  • Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14;
  • Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,7.

Корпоративные события

«Московская биржа». Объемы торгов в ноябре 2024 года.

«Русагро». Мосбиржа исключит расписки Ros Agro Plc из индексов акций из-за приостановки торгов в рамках процедуры редомициляции.

Другие важные события

Банк России: новостной индекс деловой активности.

Турция: потребительская инфляция CPI в ноябре — 10:00 мск.

США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS — 18:00 мск.

США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Индекс Мосбиржи: 2586,74 (+0,34%).

Индекс РТС: 760,32 (+0,87%).

S&P 500: 6047,15 (+0,24%).

Dow Jones Industrial Average: 44 782,00 (-0,29%).

NASDAQ Composite: 19 403,95 (+0,97%).