Российский рынок акций, курс рубля: дайджест инвестора

Базовым сценарием в ближайшее время для индекса Мосбиржи является боковик, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Он говорит, что после четырех сессий роста рынку не хватает драйверов, чтобы подъем продолжился. Карпунин обращает внимание, что объем торгов в понедельник снизился до ₽88 млрд, это стало минимумом за две недели.