Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Исследование проводилось в период с 19 сентября по 10 октября 2024 года. Его участниками стали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России и с различным уровнем дохода. Опрос проходил в интернете путем анкетирования репрезентативной выборки респондентов.
Предполагаемые средние траты в этом году на 14% превышают фактические от прошлого года (25,9 тыс. руб), показал опрос.
Сократить расходы решили 31% респондентов. Наоборот, нарастить их готовы четверть опрошенных (24%).
Более половины респондентов (59%) готовы потратить на подарки до 10 тыс. руб., 14% ― от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 12% ― свыше 20 тыс. руб., а 15% не планируют дарить ничего.
Отмечать Новый год намерены 85% опрошенных. 40% бюджета на праздники россияне заложили на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг.
Отправиться в путешествие собирается каждый пятый (22%). В среднем россияне рассчитывают потратить в поездке 44 тыс. руб.