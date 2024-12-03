Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Исследование проводилось в период с 19 сентября по 10 октября 2024 года. Его участниками стали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России и с различным уровнем дохода. Опрос проходил в интернете путем анкетирования репрезентативной выборки респондентов.