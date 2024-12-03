Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия нарастила покупки лекарств у Японии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз — до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.

Источник: © РИА Новости

Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году — августовские поставки были в 1,5 раза выше.

Всего в середине осени Страна восходящего солнца продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%).

Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели — у Франции и Италии.