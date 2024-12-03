Процентный заход: что россияне покупали на осенних распродажах

На ноябрьских распродажах «11.11» и в «черную пятницу» число покупок выросло на 5%, а цены в сравнении с прошлым годом — на 4%, подсчитала «Платформа ОФД», специализирующаяся на фискальных данных. В онлайне цены выросли на 3%, а число покупок — на 18%. В этом сезоне распродаж вырос спрос на мебель, товары для дома, парфюмерию и бронирование гостиниц. Меньше стали покупать одежду, электронику, бытовую технику и спорттовары. При этом покупатели не ждали «черной пятницы» и стремились купить акционные товары раньше — из-за валютных колебаний и инфляционных ожиданий, отмечают эксперты.
Самые популярные покупки на ноябрьских распродажах
За время ноябрьских распродаж (основные пришлись на «11.11» и «черную пятницу» — 29 ноября) средний ценник в рознице по топ-50 непродовольственных категорий товаров вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 6,1 тыс. рублей, а число покупок увеличилось на 5%. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. В онлайне средняя цена покупок составила 8,2 тыс. рублей, что на 3% выше уровня прошлого года, а количество покупок увеличилось на 18%.
— Чаще всего россияне приобретали товары для дома, электронику, а также одежду и обувь, а в сфере услуг выкупали туры и бронировали гостиничные номера, — утверждает Дмитрий Батюшенков. — Благодаря продолжающемуся переходу покупателей в онлайн, развитию каналов ритейл-медиа общий объем продаж увеличивается прежде всего в секторе электронной коммерции.
По его словам, из-за раннего старта распродаж и конкурентных предложений еще в начале месяца покупатель уже не акцентировался на знаковой дате «черной пятницы» и не ждал конца месяца. В этом году более ранним покупкам способствовали в том числе валютные колебания и инфляционные ожидания, говорит гендиректор «Платформы ОФД».
По данным компании, в ноябре 2024-го год к году незначительно выросло количество покупок мебели и товаров для дома (в целом — на 2%, в онлайне — на 12%). Медианная цена на них выросла на 10%, до 17,8 тыс. рублей. Количество покупок парфюмерии и косметики увеличилось на 3% (в онлайне — на 7%), а средняя цена превысила прошлогоднюю на 2%, составив 4,7 тыс. рублей. Бронь гостиниц подорожала на 12%, до 17 тыс. рублей, а количество сделок в этой сфере выросло на 10% (в интернете — на 24%).
В то же время, как подсчитала «Платформа ОФД», число покупок одежды снизилось на 4% (хотя в онлайне оно выросло на 9%). Электронику и бытовую технику, медианная цена которой снизилась на 8%, на распродажах покупали реже на 4%. Товары для детей и спорттовары — на 4 и 3%. Хотя в онлайн-каналах количество сделок по этим категориям выросло на 21, 7 и 10% соответственно.
Некоторые участники рынка фиксируют еще больший рост интереса к электронике.
— По сравнению с периодом ноябрьских распродаж прошлого года по сумме продаж больше всего выросли покупки на «Wildberries Цифровой» — на 556%, — отметили в пресс-службе маркетплейса. — Активно развивалась категория крупной бытовой техники (рост — 149%), мототоваров (+129%), ноутбуков (+112%) и садовой техники (+98%).
Почему распродажи становятся дольше
Ритейл не ограничивается фиксированными датами мировых и отечественных распродаж. Многие продлевают сроки чуть ли не на весь месяц. Так, в интернет-магазине «Мегафона» она прошла с 15 по 30 ноября. Со скидкой можно было приобрести не только гаджеты и аксессуары, но и различные подписки, страховки и антивирусы, сообщили в компании. Покупатели сэкономили на приобретенных товарах от 3 до 50% от обычной цены, добавили там.
— При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днем недели стал четверг — 20% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующей по активности стала суббота, на которую пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место, — отметил представитель оператора.
С 8 ноября по 1 декабря на «Авито» проходила всероссийская распродажа более 15 млн товаров от частных и профессиональных продавцов. На ней, в частности, было представлено почти 10 тыс. новых топ-товаров, на ряд которых дисконт достигал 90%, утверждают в компании.
По словам ее представителя, самым активным периодом продаж стала первая неделя: количество сделок в это время было на 10% выше средних показателей в другие дни распродажи. Особенно заметный рост интереса зафиксирован в категориях «Лайфстайл» и «Электроника».
— В этом году мы фиксировали умеренный интерес покупателей к ноябрьским акциям: как и год назад, самыми популярными товарами стали смартфоны, товары для умного дома, умные часы и планшеты, — перечисляют в МТС.
Еще в прошлом году Ozon перешел к модели длинных распродаж — когда сезон скидок длится больше месяца, утверждают в пресс-службе маркетплейса. Это удобнее для покупателей и продавцов: клиенты могут выбрать товары по акции в комфортном для себя режиме, а продавцы — в обычном графике поставлять товары на склады, объясняют в компании.
— Распродажа, приуроченная к «черной пятнице», продлится на Ozon больше двух недель — она началась 15 ноября и закончится 3 декабря. Как и в распродажу «11.11», самыми популярными у покупателей категориями остаются одежда, товары для дома, стройки, ремонта, сада и огорода, — утверждают в маркетплейсе. — Среди товаров для дома высоким спросом пользуются кухонная утварь, посуда для приготовления пищи, принадлежности для хранения продуктов.
Почему интерес к распродажам не растет
Невпечатляющий рост на основные категории товаров в этом году, как и спад продаж в некоторых из них, свидетельствует о спаде интереса к таким акциям, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Покупатели, во всяком случае самые продвинутые, понимают, что зачастую речь идет не о реальных скидках, а о снижении предварительно завышенной цены, отмечает эксперт.
Незначительные колебания спроса вверх или вниз на те или иные категории товаров на фоне пассивности покупателей вряд ли как-то связаны с распродажами: их можно объяснить сезонностью, ростом курса валют и цен, продолжает Сергей Половников. На фоне вялого спроса нет ничего удивительного, что распродажи длятся всё дольше — не исключено, что в следующие годы, чтобы оправдать рекламные бюджеты, их будут проводить с середины ноября до самого Нового года, прогнозирует он.
Увеличение сроков проведения распродаж связано с тем, что желающих участвовать в них становится меньше, маркетинговые расходы не окупаются, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас в целом идет охлаждение рынка, чего и добивается ЦБ, поднимая ставку и стремясь избежать разгона инфляции, объясняет он.
В сложившейся ситуации люди несут деньги в банки, на депозиты под высокий процент, отмечает эксперт. При этом можно объяснить увеличение интереса к товарам длительного спроса тем, что успевшие купить новые квартиры люди сейчас обустраивают быт, в частности покупают мебель, крупную бытовую технику и многое другое, заключает Эльдар Муртазин.