Процентный заход: что россияне покупали на осенних распродажах

По данным компании, в ноябре 2024-го год к году незначительно выросло количество покупок мебели и товаров для дома (в целом — на 2%, в онлайне — на 12%). Медианная цена на них выросла на 10%, до 17,8 тыс. рублей. Количество покупок парфюмерии и косметики увеличилось на 3% (в онлайне — на 7%), а средняя цена превысила прошлогоднюю на 2%, составив 4,7 тыс. рублей. Бронь гостиниц подорожала на 12%, до 17 тыс. рублей, а количество сделок в этой сфере выросло на 10% (в интернете — на 24%).