Подбор стандартов: зачем власти решили ускорить сертификацию моторных масел

Власти решили резко ускорить разработку российской системы сертификации моторных масел, узнали «Известия». Причины в том, что уровень контрафакта по некоторым товарам достиг 50%. Для борьбы с ним правительство с сентября 2025 года запускает процесс маркировки. Но в этом случае без отечественных стандартов даже добросовестные компании формально не смогут подтвердить качество продукции. А сроки сертификатов иностранных систем, которые ранее выдавались производителям смазочных материалов, заканчиваются весной 2025 года. Ранее в Минпромторге отмечали, что для разработки отечественной системы сертификации потребуется три года. Но после публикации «Известий», поднявшей эту проблему, сроки оказались скорректированы.