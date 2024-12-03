Подбор стандартов: зачем власти решили ускорить сертификацию моторных масел

Власти решили резко ускорить разработку российской системы сертификации моторных масел, узнали «Известия». Причины в том, что уровень контрафакта по некоторым товарам достиг 50%. Для борьбы с ним правительство с сентября 2025 года запускает процесс маркировки. Но в этом случае без отечественных стандартов даже добросовестные компании формально не смогут подтвердить качество продукции. А сроки сертификатов иностранных систем, которые ранее выдавались производителям смазочных материалов, заканчиваются весной 2025 года. Ранее в Минпромторге отмечали, что для разработки отечественной системы сертификации потребуется три года. Но после публикации «Известий», поднявшей эту проблему, сроки оказались скорректированы.
Стандарт на моторные масла сделают за полгода
Резкий рост доли поддельных машинных масел на российском рынке и проблемы с определением его качества вынуждают Минпромторг и отечественных производителей разрабатывать отечественную систему сертификации технических жидкостей по аналогии с международными стандартами API и ACEA.
Как выяснили «Известия», этим сейчас занимается отраслевой Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) совместно с заинтересованными компаниями и органами власти. В состав учредителей ИНТИ входят практически все крупнейшие нефтегазовые компании России.
В Минпромторге еще в конце ноября подчеркивали, что на внедрение российской системы стендовых квалификационных испытаний потребуется около двух-трех лет.
— Это стандартный срок. В Китае аналогичный процесс на двигателях китайского производства по стандарту, аналогичному ASTM, и создания специализированного испытательного центра в городе Куньлунь занял три года, — отмечало ведомство.
Сейчас же ИНТИ обещает справиться за полгода.
— Планируемая дата утверждения стандарта — первая половина 2025 года, — рассказал «Известиям» генеральный директор ИНТИ Николай Кузнецов.
Как будут бороться с контрафактным моторным маслом
Спешка вызвана рядом причин. Участники рынка отмечают, что за годы параллельного импорта на российском рынке появилось огромное количество подделок. Нелегальный оборот отдельных видов смазочных материалов в России превышает 50%, что ведет к засилью небезопасной продукции, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства «о маркировке смазочных материалов и спецжидкостей».
С помощью маркировки правительство и Минпромторг планируют сократить число подделок. Введение маркировки намечено на 1 сентября 2025 года, однако в этом случае без современных отечественных стандартов даже добросовестные компании формально не смогут подтвердить качество продукции.
До марта 2022 года российские производители техжидкостей при сертификации продуктов ориентировались на зарубежные системы стандартизации и лицензирования API, ACEA и продукция испытывалась на зарубежных стендах, рассказал Николай Кузнецов. Однако теперь работа с иностранными центрами остановилась из-за санкций и потеряла актуальность.
Для российского рынка потребовалась срочная замена API и ACEA, так как, по информации Союза автосервисов, эти зарубежные сертификаты признавались в РФ при получении российского одобрения качества Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 030/2012. Они выдавались на 1−3 года, и в первой половине 2025 года истекают сроки последних из них.
Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, лицензии API, как и одобрения ОЕМ (Original equipment manufacturer — стандарты производителей техники), отозваны у всех отечественных производителей моторных масел в марте 2022-го. При этом отечественные производители спокойно производят масла и реализуют свою продукцию. Хотя в соответствии с п. 8.1 ТР ТС 030/2012 обращение машинных масел без документа о подтверждении соответствия не допускается.
— В настоящее время на рынке реализуются и используются моторные масла, не имеющие официального одобрения ОЕМ и API, — отметили в Минпромторге «Известиям». — Заявление о соответствии продукции требованиям ОЕМ и API осуществляет производитель моторного масла. Оно делается на основании результатов испытаний масла по физико-химическим показателям, входящим в перечень спецификаций OEM и API, и в технике конкретного автопроизводителя.
То есть производители сами проводят подконтрольную эксплуатацию моторного масла для подтверждения его качества. И речь не идет о государственной сертификации.
Отечественная система сертификации потребовалась, чтобы снять с производителей ответственность за самостоятельное подтверждение качества собственной продукции и исключить возможные злоупотребления.
Как сообщили «Известиям» в НИИ сертификации (ВНИИС), разработка нового стандарта в среднем занимает 1,5−2 года. Много времени уходит на получение одобрений на оборудование и согласования в ведомствах.
При этом в России в России пока отсутствует полноценная испытательная база для проведения квалификационных стендовых испытаний для моторных масел, а нормируемые показатели существующих ГОСТов отстают от требований к смазочным материалам для современной техники, сообщали «Известиям» в Минпромторге. По данным ИНТИ, для проведения испытаний смазывающих материалов потребуется дооснащение лабораторий его дочернего предприятия — «Единый оператор испытаний».
По информации Союза автосервисов, закупить оборудование и утвердить стандарт можно менее чем за год, но вот на утверждение и согласование регламентов уходит до трех лет. Как в этих условиях возможно утвердить отечественный стандарт уже в первой половине 2025 года, опрошенные «Известиями» эксперты ответить затруднились.
— После ухода иностранных производителей — Shell, Liqui Moly и прочих — в России остались заводы с современными лабораториями и всеми допусками, — рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто. — Этот базис используется для изготовления масел новых брендов Teboil, ReinWell и пр. Разрозненно система отраслевых проверок действует у каждого производителя. И качество при производстве у них не снижается. Лаборатории есть, и они функционируют. Поэтому сложностей с материально-техническим обеспечением общего стандарта не будет.
«Известия» направили запросы в Росстандарт, крупным производителям масел и автопроизводителям.
Есть ли альтернатива зарубежным стандартам масел
— Россия, как крупный производитель и экспортер нефтепродуктов, имеет все основания на разработку собственных стандартов и классификаторов смазочных материалов. Тем более таковыми ранее служили ГОСТы, которые пусть и не были полностью информативными, — рассказал «Известиям» начальник центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.
Такое решение станет альтернативой зарубежным стандартам, добавил он.
— Вследствие санкций недружественных государств у отечественных производителей существенно затруднился доступ к зарубежным системам сертификации масел, — отметил один из авторов инициативы по созданию отечественного стандарта, сенатор Олег Земцов. — При этом в эксплуатации в России находится огромное количество автомобилей, оборудования и прочей техники, требующей для регулярного обслуживания смазочных материалов высшего качества.
Чтобы подтверждать качество расходных материалов, требуется своя система независимой оценки, заметил сенатор.
— Вследствие значительной доли нелегальной продукции на рынке моторных масел потребители сталкиваются с рисками причинения вреда технике, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. — Создание российской системы сертификации масел позволит проконтролировать качество продукции.
Кроме того, по его словам, сократить контрафакт и нелегальную продукцию на рынке поможет маркировка, интегрированная с системами подтверждения соответствия, что повысит уровень защищенности потребителей, добавил эксперт.