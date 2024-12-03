Оценимая трата: инфляция ускорится до 9% к концу года

Инфляция к концу 2024-го поднимется до 9% вместо прогнозируемых Банком России 8−8,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это произойдет из-за ослабления рубля, который влияет на стоимость импорта — как готовых товаров, так и сырья, запчастей, материалов. При этом полномасштабно снижение курса отразится в ценах только через два-три месяца, предупредили аналитики. Что еще давит на инфляцию и какое решение исходя из этого ЦБ примет по ключевой ставке — в материале «Известий».