Оценимая трата: инфляция ускорится до 9% к концу года

Инфляция к концу 2024-го поднимется до 9% вместо прогнозируемых Банком России 8−8,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это произойдет из-за ослабления рубля, который влияет на стоимость импорта — как готовых товаров, так и сырья, запчастей, материалов. При этом полномасштабно снижение курса отразится в ценах только через два-три месяца, предупредили аналитики. Что еще давит на инфляцию и какое решение исходя из этого ЦБ примет по ключевой ставке — в материале «Известий».
Как рубль влияет на инфляцию в России
Инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых, считают пять из восьми опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка. Еще двое уверены, что рост цен будет между 8,5% и 9%. Лишь один из них назвал еще более пессимистичные цифры — диапазон 9−10%.
По ноябрьскому прогнозу Банка России, инфляция на конец года ожидалась на уровне 8−8,5%.
Аналитики ухудшили ожидания из-за ослабления рубля. В последнюю неделю ноября он резко ослаб по отношению к доллару — на рынке Forex курс доходил до 114 рублей. Однако затем ЦБ принял меры, отказавшись от покупки валюты для зеркалирования операций Минфина. Благодаря этому рубль откатился. На 3 декабря Банк России установил курс 107,2 ₽/$.
Глава Минэка Максим Решетников 29 ноября подчеркивал, что такие колебания рубля обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера.
— Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам. Потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, — подчеркнул он.
Влияние курса рубля на инфляцию обусловлено несколькими факторами. Ввозимые из других стран товары, а также их компоненты и комплектующие, дорожают, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Кроме того, обесценивание валюты способствует росту инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Люди будут стараться быстрее потратить средства на потребление, пока цены на товары не выросли еще больше, уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В результате производители могут позволить себе повышать стоимость продукции в моменте.
— Цены на внутрироссийском рынке импортных товаров и услуг определяются спросом и предложением. Если платежеспособный спрос недостаточно велик, то он не сможет абсорбировать импортный товар по более высоким ценам. В этом случае импортеру придется продавать товар по прежней стоимости, а снижение курса рубля приведет к сокращению нормы прибыли импортера, — пояснил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.
То есть, если однажды люди все-таки перестанут закупать импортные товары по завышенным ценам, то продавцам придется снизить стоимость.
Почему в России инфляция остается высокой
Сам ЦБ оценивает влияние на инфляцию 10-процентного ослабления рубля в 0,5−0,6 п.п., отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он уточнил: сейчас эффект может быть в несколько раз сильнее из-за неопределенности, которая связана с поддержкой нацвалюты в условиях ужесточения внешних ограничений.
Более того, неизвестно, как долго курс будет удерживаться вблизи максимальных значений, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Впрочем, на инфляцию в России влияют не только обесценение рубля и подорожание импорта. Также среди факторов — дефицит кадров, который влечет повышение зарплаты специалистов для привлечения людей в определенную сферу, подчеркнула Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Весь 2024 год курс был относительно стабильным, однако инфляция росла (в октябре она составила 8,5%), и ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку до рекордной отметки в 21%. На повышение цен также влияют и другие факторы — внешнеэкономические условия (в частности, цена на нефть), фискальная политика, структурные факторы (технологический уровень производства, транспортная инфраструктура), факторы со стороны предложения товаров и услуг, говорит доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.
Кроме того, на рост цен повлияли увеличение топливных и транспортных расходов и индексация утильсбора на иностранную автотехнику на 70−85% с 1 октября (с 1 января 2025-го будет индексация еще на 10−20%), полагает Ольга Беленькая из ФГ «Финам».
Также оказывают влияние потери урожая весной 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий и возобновление роста мировых цен на продовольствие, добавила она.
— Уровень инфляции в I квартале следующего года останется достаточно высоким. Это значит, что даже при небольшом снижении в этот период будет неправильно называть тренд устойчиво нисходящим, — уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Ослабление рубля в конце ноября приведет к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка, считает Наталья Мильчакова. По словам аналитика, совет директоров регулятора на заседании 20 декабря увеличит ключевую ставку сразу на 2 п.п. — до 23% годовых.
Однако это повышение, вероятно, станет последним в нынешнем цикле, так как Банку России и правительству придется найти баланс между ростом экономики и скоростью снижения инфляции до целевых 4%, уверен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Впрочем, пока что прогноз экспертов касательно инфляции кажется не таким оптимистичным: некоторые ожидают снижения роста цен лишь во втором полугодии 2025-го. Но даже в декабре следующего года, по их мнению, он составит 6−7%.