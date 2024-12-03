Объем северного завоза составил 3,4 млн тонн

«Всего на 2024 год у нас объем груза [составил] 3,4 млн тонн. Была непростая задача сформировать пилотный план завоза груза жизнеобеспечения», — сказал он на стратегической сессии «Северный завоз: надежно, быстро, доступно».
Гусейнов отметил, что основной объем северного завоза составляют топливно-энергетические ресурсы — около 70%, или более 2 млн тонн. «План [северного завоза] на текущий год выполнен на 99%», — пояснил он.
Северный завоз — комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.