Не морозь меня: утверждены новые тарифы для регионов с низким уровнем газификации

Правительство РФ приняло новые меры поддержки граждан с электроотоплением. Причина — у таких домохозяйств высокий уровень потребления электроэнергии в зимние месяцы, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. На время отопительного сезона с января по апрель власти установили повышенные диапазоны для тех регионов, где уровень газификации ниже 5%. На сегодняшний день «слабогазифицированных» субъектов в России девять, а уровень их газификации варьируется от 0% в Магаданской области до 3,68% в Амурской. Из-за сложностей рельефа, значительных расстояний и несущественных по масштабам затрат объемов потребления вопрос газификации в некоторых регионах страны остается непростым и требует альтернативных путей решения, считают эксперты. Изменятся ли тарифы на электроэнергию — в материале «Известий».
Кто не будет платить по повышенным тарифам
Правительство утвердило сезонные пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов для регионов, где уровень газификации составляет менее 5%. Два источника (в правительстве и Минэнерго) сообщили «Известиям», что сейчас уровень газификации ниже 5% зафиксирован в Мурманской (1,53%), Амурской (3,68%), Магаданской (0,00%), Иркутской (2,84%) и Еврейской автономной (1,50%) областях, в республиках Тыва (1,95%), Хакасия (0,32%) и Бурятия (0,26%), а также в Забайкальском крае (1,30%). В пресс-службе администрации Забайкалья подтвердили, что регион подходит под означенные критерии. Сейчас в этом крае уже введено дифференцирование тарифов для населения по объемам потребления, а также установлена социальная норма потребления электроэнергии. Все остальные регионы «списка девяти» действуют по аналогичной схеме. Кстати, в самой ФАС сообщать список регионов пока не стали.
Теперь по новым правилам для таких субъектов диапазоны потребления будут устанавливаться с применением повышающего коэффициента 1,8 в период отопительного сезона — с января по апрель 2025 года.
— Применение повышающего коэффициента позволит увеличить «льготный» диапазон объемов потребления электроэнергии в этих регионах в отопительный период, — объяснили в ФАС России. — Таким образом, максимальное значение первого диапазона составит 7020 кВт·ч/мес. Максимальное значение, при котором будет заканчиваться второй и начинаться третий диапазон, установлено на уровне 10 800 кВт·ч/мес.
Ранее правительство РФ утвердило пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Принятый документ определяет максимальный уровень, при котором заканчивается первый диапазон объемов потребления электроэнергии. Утвержденный размер составит не более 3900 кВт·ч/мес. Если количество потребленной электроэнергии превысит этот показатель, последующее потребление будет происходить уже в рамках второго диапазона. Документом утверждается максимальный уровень, при котором ограничивается второй диапазон потребления.
Установленный показатель, при котором начнется третий диапазон объемов потребления электроэнергии, составит не более 6000 кВт·ч/мес.
Эксперт общественного совета при Минстрое России, гендиректор АО «Роскоммунэнерго» Константин Белослудцев пояснил, что установление «порогов» — это не регулирование тарифов, а донастройка недавно вышедшего постановления правительства.
— У регионов возникли опасения в том, что при использовании электроотопления граничные условия между первым и вторым диапазоном будут превышены, — говорит он. — Поэтому для такого диапазона в регионах с низкой газификацией (где распространен электрообогрев) и только для домовладений с электрообогревом регуляторам разрешают применять коэффициент 1,8 к утвержденной величине потребления (необязательно к 3900 кВт·ч/мес).
3900 кВт·ч/мес соответствует примерной нагрузке в 5,3 кВт при условии работы круглосуточно и ежедневно. Если такой порог увеличить на коэффициент 1,8, то получим 9,6 кВт аналогичной постоянной нагрузки, разъясняет эксперт Минстроя.
Сейчас, по его словам, на домовладение условной площадью 100 кв. м приходится объем 280−300 куб. м. При таком объеме как раз можно выйти на 9−10 кВт электрической мощности систем отопления.
— Но электрообогрев на самом деле работает не постоянно и не на полную мощность, а по данным от датчиков температуры, — уточняет профильный эксперт. — Обычно в отопительный период коэффициент использования нагрузки электроотопления варьируется от 40 до 70%. При 70% от 9 кВт получится 6,3 кВт, или около 4600 кВт·ч/мес. Что выше, чем прописано в недавнем постановлении правительства (до 3900 кВт·ч/мес).
К этому стоит добавить иные электроприемники в доме, и тогда как раз выйдет 6000−7000 кВт·ч/мес. для льготного тарифа, добавил он.
Зачем нужна компенсация расходов на электроотопление
В ассоциации «НП “Совет рынка”» объясняют, что по расчетам, сделанным с использованием различных методик, объема электроэнергии в первом (льготном) диапазоне достаточно для нормального бытового потребления домохозяйства в течение 3−6 месяцев. Значит, в среднем по регионам диапазоны установлены обоснованно. От региона к региону и от сезона к сезону уровень реального бытового потребления, безусловно, колеблется.
— Допускаем, что в единичных случаях, типа негазифицированного большого дома многодетной семьи на полном электроотоплении, требуется точечное решение об ином диапазоне и/или субсидировании льготного потребления, которое находится в компетенции региональных властей, — говорят в «Совете рынка». — Но адресно — только для конкретных домохозяйств и только на время отопительного сезона.
Гендиректор компании «Газовый вектор», зампред комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Андрей Вычужанин объясняет, что в данное время в РФ уровень газификации в сельских районах не превышает 40%.
— По логике, если мы рассуждаем о реальной помощи населению, которое проживает в негазифицированных, в первую очередь сельских, районах, мы должны говорить о помощи значительно большим слоям населения, — отмечает специалист ТПП.
Вычужанин замечает, что сейчас подавляющее количество существующих домовых электросетей не рассчитаны на увеличенные нагрузки на отопление.
— И если в бюджете находятся средства на компенсацию расходов населения по расходам на электричество, то почему не находятся средства на компенсацию стоимости и догазификацию труднодоступных и удаленных регионов альтернативными видами газов, в первую очередь сжиженным углеводородным газом (СУГ), — говорит эксперт ТПП. — Стоимость газификации с использованием коллективных, групповых установок СУГ для бюджета в несколько раз дешевле, чем прокладка газовых сетей.
Почему тарифы все-таки не изменятся
Руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников объяснил, что тарифы на электроэнергию не изменятся. Население и приравненные к нему категории потребителей будут по-прежнему платить по тарифам первого диапазона, если не превысят указанный там объем потребления.
По словам Колесникова, повышенный порог потребления поможет жителям из негазифицированных регионов с суровым климатом обогревать не только свои жилища, но и помещения для скота, а значит, вести домашнее хозяйство.
Директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим подчеркивает, что сегодня население платит за электроэнергию в среднем на 1,56 ₽/кВт·ч меньше ее экономически обоснованной цены. По регионам цифра варьируется от 0,11 до 3,78 ₽/кВт·ч.
Сергей Сасим приводит статистику фактического электропотребления в бытовом секторе, согласно которой в среднем россиянин, использующий электроплиты, потребляет около 237 кВт·ч/мес, а газовые — 154 кВт·ч/мес. Исключение составляют лишь несколько регионов с нетиповым потреблением.
— Очевидно, что принятые решения об ограничениях диапазонов — временные. Далее понадобится разработать методологию, по которой диапазон потребления будет учитывать сокращение перекрестного субсидирования, — полагает Сергей Сасим.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что сейчас государство пытается бороться со сверхнормативным потреблением, а именно с нелегальным домашним майнингом, который, по сути, является коммерческой деятельностью. В регионах, где газификация низка, это становится проблемой, отмечает он.
Поэтому в зимнее время остается риск, что россиян из регионов с низкой газификацией начнут записывать в промышленные потребители и устанавливать высокие тарифы. А пока что отапливаться электроэнергией очень дорого даже по льготному тарифу, отмечает специалист.
Насколько эффективным окажется применение повышающего коэффициента, покажет время, заключила эксперт «Народного фронта. Аналитика» Ирина Блинкова.
— Однако мониторинг обращений граждан позволяет считать, что величина повышающего коэффициента может оказаться недостаточной. А значит, затраты жителей, отапливающих свои дома электричеством, станут больше, — подытожила она.