Не морозь меня: утверждены новые тарифы для регионов с низким уровнем газификации

Правительство утвердило сезонные пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов для регионов, где уровень газификации составляет менее 5%. Два источника (в правительстве и Минэнерго) сообщили «Известиям», что сейчас уровень газификации ниже 5% зафиксирован в Мурманской (1,53%), Амурской (3,68%), Магаданской (0,00%), Иркутской (2,84%) и Еврейской автономной (1,50%) областях, в республиках Тыва (1,95%), Хакасия (0,32%) и Бурятия (0,26%), а также в Забайкальском крае (1,30%). В пресс-службе администрации Забайкалья подтвердили, что регион подходит под означенные критерии. Сейчас в этом крае уже введено дифференцирование тарифов для населения по объемам потребления, а также установлена социальная норма потребления электроэнергии. Все остальные регионы «списка девяти» действуют по аналогичной схеме. Кстати, в самой ФАС сообщать список регионов пока не стали.