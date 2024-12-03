Маск сделал тревожное заявление о положении США

Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.