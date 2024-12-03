Экс-менеджмент ушедшей из России Vestas купил часть ее ветрооборудования

Бывший менеджмент датской Vestas, ушедшего из России производителя и поставщика оборудования для ветроэнергетики, выкупил на банкротных торгах часть имущества одной из российских структур компании, следует из данных на Федресурсе, которые изучил РБК. Предыдущие попытки продать его оставались безрезультатны. Однако и в этот раз покупатель приобрел только три лота из предложенных 55, а конечная цена оказалась на 60% ниже стартовой.
Речь идет о полном комплекте оборудования для ветроэнергетической установки — три секции башни, три лопасти и гондола. Стартовая цена одного такого лота составляла 126,3 млн руб. Но в итоге все три комплекта были проданы за 151,5 млн руб., то есть по 50,5 млн руб. за один лот. При этом покупателем стало ООО «НПО “Б Энд Б Индастриз” (B&B Industries), в котором почти 50% принадлежит Кималу Юсупову, бывшему генеральному директору российских структур самой Vestas (включая ООО “Вестас Рус”, чье оборудование и выставлено на продажу).
Это уже третья попытка продать основное имущество Vestas. Первая была в июне, когда начальная цена полного комплекта компонентов была установлена на уровне 141 млн руб., а условия торгов предполагали дальнейшее повышение. Остальное имущество выставляется на отдельные торги. В июле отдельные позиции из него выкупило ПАО «Форвард Энерго». Компания приобрела 12 гидравлических станций за 9,7 млн руб. и семь силовых трансформаторов за 31,7 млн руб.
Чем занимается B&B Industries.
НПО B&B Industries было создано в 2016 году для ведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в сфере машиностроения. В 2022 году компания была реорганизована, в ее капитал вошел бывший менеджмент российского бизнеса Vestas. Из данных Rusprofile следует, что с июня 2022 года по апрель 2024 года учредителями B&B Industries являлись Владимир Щаулов (33%), Ольга Красноярцева (33%) и Кимал Юсупов (33%). Весной 2024 года Красноярцева покинула состав учредителей, в нем остались только гендиректор общества Щаулов (его доля выросла до 50,005%, согласно ЕГРЮЛ) и экс-гендиректор российских структур Vestas Юсупов (его доля увеличилась до 49,995%). Бизнесмены совместно владеют также ООО «Национальные энергетические технологии». Компания была создана в 2022 году для разработки ПО и технических решений для первой национальной ВЭУ в России.
По данным в ЕГРЮЛ, сейчас 100% уставного капитала B&B Industries находятся под обременением, а залогодержателем значится ООО «Кольская ВЭС», принадлежащая «Эл5-Энерго» (мажоритарный акционер ЛУКОЙЛ). Чистая прибыль B&B Industries по итогам 2023 года упала на 85%, до 7,4 млн руб., выручка сократилась на 21%, до 442,9 млн руб.
Как уходила Vestas
Датская Vestas была одной из первых европейских энергокомпаний, объявивших в 2022 году об уходе с российского рынка. В России ей принадлежало два юрлица — ООО «Вестас мэньюфэкчуринг рус» и ООО «Вестас Рус», которые было решено ликвидировать. Первое занималось производством лопастей для ветроустановок в Ульяновске и гондол для ВЭУ в Дзержинске, второе — поставками оборудования. Оба общества были признаны банкротами: ООО «Вестас мэньюфэкчуринг рус» уже ликвидировано, а имущество ООО «Вестас Рус» выставляется на торги, средства с которых должны пойти на оплату обязательств перед кредиторами. Требования независимых кредиторов к ООО «Вестас Рус» оценивались в более чем 1,5 млрд руб.
Уход Vestas состоялся не сразу. Компания, не дожидаясь вступления санкций в силу, прекратила поставку ветрогенераторов в Россию. Клиентом была «Форвард Энерго», операционный портфель проектов ветрогенерации (ВЭС) которой составляет 1,26 ГВт. Летом 2022 года ООО «Вестас мэньюфэкчуринг рус» расторгла специальный инвестконтракт (СПИК) на производство лопастей, заключенный с правительством Ульяновской области и Минпромторгом в 2018 году. Завод в Ульяновске в итоге был законсервирован. А в 2023 году стало известно, что на его базе откроет производство отечественных лопастей дивизион «Росатома».
Осенью 2022 года «Вестас Рус» пыталась вывезти оставшиеся у нее в России лопасти — из Ульяновска в Санкт-Петербург, а затем в Евросоюз. Но, как сообщала газета «Коммерсантъ», компании удалось отправить только половину — партия из 30 лопастей была арестована на таможне в Кронштадте в рамках уголовного дела, возбужденного УМВД по Ульяновской области.
Почему оборудование продано со скидкой
Сложности с продажей имущества Vestas могут объясняться тем, что в условиях роста стоимости капитала и наличия альтернативных способов производства оборудования покупатели не готовы приобретать его по заявленной цене, прокомментировал РБК директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Продажа имущества банкрота на рынке, как правило, осуществляется с существенным дисконтом, добавляет он. «Судя по отсутствию желающих поучаствовать в торгах, риски, связанные с покупкой актива у компании, обремененной претензиями со стороны кредиторов, участники рынка оценивают выше, чем максимально допустимое снижение стартовой цены», — рассуждает эксперт.
В отличие от предыдущих попыток торги в ноябре были проведены в виде открытого аукциона, а форма подачи предложений была закрытой. Именно на стадии открытого аукциона можно купить имущество по цене ниже начальной, объясняет партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская. «Для того чтобы “добраться” до публичного предложения, нужно, чтобы торги (аукцион или конкурс) и повторные торги (аукцион или конкурс) были признаны несостоявшимися», — говорит она. В случае же открытого аукциона в определенный период, например раз в три дня, цена снижается на установленный шаг, например на 15%, добавляет Павел Желновод, управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. По условиям прошедшего в ноябре конкурса в случае отсутствия заявок цена имущества последовательно снижалась каждые пять рабочих дней на 10%, до 40% от начальной стоимости, указывает Сасим. «Цена, по которой оборудование было выкуплено, составила именно 40% от первоначальной заявки», — заключает эксперт.
Дальнейшая судьба основного имущества будет решаться на собрании кредиторов, которое состоится 13 декабря, пояснил РБК конкурсный управляющий ООО «Вестас Рус» Иван Басков. «Либо продолжим торговать с бóльшим снижением цены, либо переформируем лоты, это будет зависеть от решения кредиторов. Торги будут проходить в электронной форме в полном соответствии с ФЗ “О несостоятельности”», — рассказал он. Остальное имущество выставлено на торги, которые состоятся 10 декабря, заключил Басков.