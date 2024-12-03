Экс-менеджмент ушедшей из России Vestas купил часть ее ветрооборудования

В отличие от предыдущих попыток торги в ноябре были проведены в виде открытого аукциона, а форма подачи предложений была закрытой. Именно на стадии открытого аукциона можно купить имущество по цене ниже начальной, объясняет партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская. «Для того чтобы “добраться” до публичного предложения, нужно, чтобы торги (аукцион или конкурс) и повторные торги (аукцион или конкурс) были признаны несостоявшимися», — говорит она. В случае же открытого аукциона в определенный период, например раз в три дня, цена снижается на установленный шаг, например на 15%, добавляет Павел Желновод, управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. По условиям прошедшего в ноябре конкурса в случае отсутствия заявок цена имущества последовательно снижалась каждые пять рабочих дней на 10%, до 40% от начальной стоимости, указывает Сасим. «Цена, по которой оборудование было выкуплено, составила именно 40% от первоначальной заявки», — заключает эксперт.