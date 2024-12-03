Экономисты оценили риски «турецкого сценария» для России

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 21%, и на заседании 20 декабря регулятор может в очередной раз поднять ее (в таком случае это будет уже четвертое повышение за текущий год). Сейчас борьба с инфляцией находится в «переломной точке», говорила в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля и уменьшения его вклада в рост совокупного спроса, что приведет к замедлению инфляции. Это, по мнению Набиуллиной, будет подтверждением того, что «денежно-кредитная политика достигла наконец требуемой жесткости, чтобы с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен».