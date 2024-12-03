Бумаги корейской Samsung упали на 7,5% после введения военного положения

Бумаги корейского производителя электроники Samsung Electronics, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, потеряли 7,5% и опустились до $886 за бумагу во вторник, 3 декабря по состоянию на 18:03 мск. К концу торгов обвал бумаг корейской компании замедлился до 3,7%, а цена восстановилась до $922 за депозитарную расписку.
В активах Южной Кореи начались массовые продажи после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение. Решение, по словам главы государства, принято, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
Управляющий портфелем Integrity Asset Management Джо Гилберт сообщил, что акции полупроводниковых компаний могут оказаться в выигрыше в краткосрочной перспективе, если возникнут какие-либо перебои в производстве микросхем южнокорейским гигантом Samsung.
Фонд iShares MSCI South Korea ETF, инвестирующий в корейские акции, упал на 5,1% на торгах в США, что стало его худшим внутридневным падением с 5 августа, пишет Bloomberg. Курс корейской воны упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние два года. Корейская вона показала худшую динамику среди 31 основной валюты, отслеживаемых Bloomberg. Курс доллара к воне (USD/KRW) на международном рынке Форекс по состоянию на 20:18 мск растет на 1,52%, до 1425,28 вон. На максимуме значение этой валютной пары доходило до 1444,05 вон (+2,85% к закрытию предыдущей торговой сессии).
Расписки других южнокорейских компаний также снизились. Бумаги компания электронной коммерции Coupang Inc. упали на 6,9% на торгах в США, также подешевели расписки сталелитейной компании Posco Holdings Inc. и финансового холдинга KB Financial Group Inc.
Южнокорейские финансовые власти заявили, что будут использовать все возможные меры для стабилизации рынков. Министр финансов, глава центрального банка и финансовые регуляторы встретились во вторник и заявили, что объявят подробности плана по стабилизиации рынка в среду.
Корейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange) на данный момент закрыта. По состоянию на 20:00 мск в в Южной Корее около 2 часов ночи.
В Южной Корее военное положение было введено впервые с 1980 года. О введении военного положение в стране было объявлено в незапланированной ночной трансляции обращения президента. Причиной стал его конфликт с парламентскими партиями. По решению военных деятельность парламента (Нацсобрания) и политических партий была запрещена, а СМИ и издательства будут находиться под контролем командования военного положения.
Вечером 3 декабря, парламент Южной Кореи вопреки воле президента отменил военное положение. После объявления военного положения армия запретила работу парламента и политических партий, и решение парламента об отмене военного положения было принято уже после этого.