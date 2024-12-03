Бумаги корейской Samsung упали на 7,5% после введения военного положения

Фонд iShares MSCI South Korea ETF, инвестирующий в корейские акции, упал на 5,1% на торгах в США, что стало его худшим внутридневным падением с 5 августа, пишет Bloomberg. Курс корейской воны упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние два года. Корейская вона показала худшую динамику среди 31 основной валюты, отслеживаемых Bloomberg. Курс доллара к воне (USD/KRW) на международном рынке Форекс по состоянию на 20:18 мск растет на 1,52%, до 1425,28 вон. На максимуме значение этой валютной пары доходило до 1444,05 вон (+2,85% к закрытию предыдущей торговой сессии).