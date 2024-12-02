За чем следить инвестору на этой неделе

Резкое ослабление рубля до минимумов с марта 2022 года может поддержать акции экспортеров, что поможет рынку восстановить позиции, считают аналитики ФГ «Финам». Но существенно на этой неделе картина не изменится — эскалация украинского конфликта продолжается, а заседание ЦБ по ключевой ставке становится все ближе и эксперты все больше уверяются в дальнейшем ужесточении политики регулятора. Все это продолжит давить на рынок.