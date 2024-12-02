За чем следить инвестору на этой неделе

Резкое ослабление рубля до минимумов с марта 2022 года может поддержать акции экспортеров, что поможет рынку восстановить позиции, считают аналитики ФГ «Финам». Но существенно на этой неделе картина не изменится — эскалация украинского конфликта продолжается, а заседание ЦБ по ключевой ставке становится все ближе и эксперты все больше уверяются в дальнейшем ужесточении политики регулятора. Все это продолжит давить на рынок.
В понедельник, 2 декабря пройдет собрание акционеров золотодобывающей компании «Полюс» по вопросу дивидендов за девять месяцев 2024-го, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». Событие может повлиять на стоимость акций компании.
Во вторник МосБиржа опубликует объемы торгов за ноябрь, сообщили в «Финам». Показатели компании могут вырасти на фоне повышенной волатильности рынка в последние недели, что поддержит ее акции.
4 декабря решение по дивидендам примет лизинговая компания «Европлан», сообщили в «БКС Мир Инвестиций».
Четверг, 5 декабря — последний день для попадания в реестр акционеров Whoosh с правом получения дивидендов, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции».
В пятницу пройдет собрание акционеров «Северстали» и сервиса по подбору вакансий HeadHunter по вопросу утверждения дивидендов, сообщили в «Финам». Также 6 декабря Сбер проведет День инвестора, на котором руководство компании поделится планами и прогнозами на 2025 год.
Индекс гособлигаций RGBI окажется под давлением на этой неделе, поскольку вероятность повышения ключевой ставки в декабре до 23% растет на фоне ослабления нацвалюты, отметили в «БКС Мир инвестиций».
Рубль на этой неделе будет торговаться в диапазоне 102−110 за доллар, 112−120 за евро и 14−14,8 за юань, прогнозируют в «Финам». Индекс Мосбиржи останется под давлением, но может стабилизироваться в районе 2500 пунктов, допускают в «БКС Мир инвестиций».