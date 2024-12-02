Владелец водки Stolichnaya подал на банкротство в США

У Шефлера долгое время был бизнес по производству алкоголя и на территории России. В июле 2024 года активы были обращены в доход государства и переданы под управление Росимущества. В число активов входили спиртовой завод «Амбер Талвис» (Amber Beverage Group Holdings также была признана экстремистским объединением в России, ее деятельность запрещена) в Тамбовской области, а также акции зарегистрированного в Калининградской области «СПИ-РВВК» и доли в его дочернем предприятии «РВВК». Под контролем двух последних компаний находится комплекс зданий ликеро-водочного завода, который не работает с 2012 года.