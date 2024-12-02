Владелец водки Stolichnaya подал на банкротство в США

По данным издания, заявление компания вместе с аффилированным лицом подала по главе 11 кодекса о банкротстве США, согласно которой компания может продолжать работу в обычном режиме, пока разрабатывает план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга. Активы компании, как пишет Bloomberg, составляют более $100 млн, при этом обязательства американского подразделения Stoli Group оценили в $50−100 млн.
Компания Stoli Group принадлежит Юрию Шефлеру (86-е место в рейтинге Forbes за 2024 год, издание оценивает его состояние на 2 декабря в $1,4 млрд).
Шефлер покинул Россию в 2002 году и занялся производством алкоголя за рубежом. С июня 2024 года компания Шефлера владеет правами на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), которые она выкупила в ходе аукциона в Нидерландах. Ранее брендами владело российское федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
У Шефлера долгое время был бизнес по производству алкоголя и на территории России. В июле 2024 года активы были обращены в доход государства и переданы под управление Росимущества. В число активов входили спиртовой завод «Амбер Талвис» (Amber Beverage Group Holdings также была признана экстремистским объединением в России, ее деятельность запрещена) в Тамбовской области, а также акции зарегистрированного в Калининградской области «СПИ-РВВК» и доли в его дочернем предприятии «РВВК». Под контролем двух последних компаний находится комплекс зданий ликеро-водочного завода, который не работает с 2012 года.