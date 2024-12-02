В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

«Речь же не только о странах БРИКС. В целом все больше и больше стран начинают переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической, внешнеэкономической деятельности. Это процесс, который набирает силу по всему миру. С другой стороны если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия, принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», — сказал Песков журналистам.