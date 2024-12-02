Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может усилить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них «100% пошлины», если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

«Речь же не только о странах БРИКС. В целом все больше и больше стран начинают переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической, внешнеэкономической деятельности. Это процесс, который набирает силу по всему миру. С другой стороны если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия, принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», — сказал Песков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.