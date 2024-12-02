Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию по Севморпути в этом году составили 2,4 млн т, что превысило показатель прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
В этом году было отгружено 35 партий, в прошлом 31 (или 2,27 млн т). Рекорд поставок был в 2021-м, отмечает «Ъ»: тогда было отправлено 44 партии СПГ — 3,29 млн т.
Газета пишет, что последние поставки в этом году НОВАТЭК завершил 19 ноября разгрузкой в китайских портах Цзянсу и Чжоушань. Партии были отправлены с проекта «Ямал СПГ» на танкерах Arc7 «Николай Зубов» и «Рудольф Самойлович».
«Газпром» направил в Китай партию СПГ на 72 тыс. т в этом сезоне с проекта «Портовая СПГ».
В общем экспорт российских углеводородов через восточный сектор Севморпути вырос на 14,5%, до 4,47 млн т, отмечает «Коммерсантъ». Основной прирост обеспечен поставками нефти в Китай — на 33%, до 2 млн т, главным образом через порты Мурманска.
Согласно данным Kpler, в октябре Россия отправила на экспорт рекордные для текущего года 3,06 млн т СПГ. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. Не был превышен лишь рекорд декабря 2023-го, когда поставки составили 3,2 млн т. За десять месяцев 2024-го отгрузки СПГ из России выросли почти на 5% год к году, до 27,4 млн т. В прошлом году общий объем экспорта составил 32,3 млн т.
Из октябрьских поставок 1,33 млн т было направлено в Азию, 1,16 млн т — в Европу, по остальным объемам конечные пункты были не ясны. За девять месяцев текущего года Европа стала лидером по купленному российскому СПГ — 53% от общих поставок.
В июне этого года ЕС ввел санкции против России в области СПГ, одна из мер — запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Он вступит в силу после переходного периода в девять месяцев. Также введены санкции против отдельных проектов, например «Арктик СПГ-2» (тоже проект НОВАТЭКа").
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ограничения такого рода незаконны и представляют собой попытки выдавливания России с энергетических рынков.