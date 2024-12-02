Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути

Согласно данным Kpler, в октябре Россия отправила на экспорт рекордные для текущего года 3,06 млн т СПГ. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. Не был превышен лишь рекорд декабря 2023-го, когда поставки составили 3,2 млн т. За десять месяцев 2024-го отгрузки СПГ из России выросли почти на 5% год к году, до 27,4 млн т. В прошлом году общий объем экспорта составил 32,3 млн т.