Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ

«Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.