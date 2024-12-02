Раскрыто, кому государство вернет «налоговый кэшбек» за 2025 год

Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов.
«Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют “налоговым кэшбеком”», — объясняет юрист.
Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов.
Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.