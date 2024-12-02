Путин вывел активы «Балтики» из временного управления Росимущества

Однако месяц спустя Путин подписал указ о передаче Росимуществу доли иностранцев в «Балтике». Президентом компании стал Таймураз Боллоев. Передача управления стала причиной конфликта «Балтики» со структурами Carlsberg, которая обвинила Москву в «краже» бизнеса. Датская компания объявила об отзыве лицензий на международные и региональные бренды. Carlsberg оценивала потери от утраты активов «Балтики» в 47,75 млрд датских крон, что в пересчете на российскую валюту составляло около 624 млрд руб. (по курсу ЦБ в феврале 2024-го).