Путин вывел активы «Балтики» из временного управления Росимущества

Согласно ему силу утратили положения указа от 16 июля 2023 года, которые предполагали, что во временном управлении находятся следующие активы: 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag; 1,35%, принадлежащей «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащей Carlsberg Deutschland GmbH.
В марте 2022 года Carlsberg заявила о намерении покинуть российский рынок, а в июне 2023-го подписала соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав покупателя. В числе потенциальных покупателей назывались российский производитель безалкогольных напитков «Черноголовка», израильская CBC Group, бельгийско-турецкое предприятие AB InBev Efes, который управляет 11 заводами в России и производит пиво в том числе под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона».
Однако месяц спустя Путин подписал указ о передаче Росимуществу доли иностранцев в «Балтике». Президентом компании стал Таймураз Боллоев. Передача управления стала причиной конфликта «Балтики» со структурами Carlsberg, которая обвинила Москву в «краже» бизнеса. Датская компания объявила об отзыве лицензий на международные и региональные бренды. Carlsberg оценивала потери от утраты активов «Балтики» в 47,75 млрд датских крон, что в пересчете на российскую валюту составляло около 624 млрд руб. (по курсу ЦБ в феврале 2024-го).
После этого несколько топ-менеджеров «Балтики», в частности бывший президент компании Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, были задержаны по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива, которые позволяют экспортировать продукцию «Балтики» в страны СНГ. В МВД оценили ущерб почти в 300 млн руб.
Следствие уточнило, что права были приобретены на период с 2023 по 2042 год. «Фонтанка» писала, что аффилированные с Carlsberg компании получили их на 40 лет еще до того, как «Балтику» передали под временное управление Росимущества.
«Балтика» позже оспорила сделку по передаче структуре Carlsberg в СНГ исключительной лицензии на бренд «Балтика» в арбитражном суде Санкт-Петербурга.