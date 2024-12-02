Простой вход: РФ просит тарифную льготу на ввоз плодоовощной продукции

Россия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставить РФ тарифную льготу с 1 января по 31 июля 2025 года на ввоз картофеля, лука, яблок, капусты и моркови. Инициатива направлена на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке. Как меняется стоимость товаров и может ли список быть расширен, разбирались «Известия».
Изменение цен
По данным Росстата, рост цен относительно декабря 2023 г. на картофель (+78%), капусту (+31%), лук (+37%) оказался внушительным, сказал «Известиям» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В меньшей степени это коснулось моркови (+11%).
— Что касается расширения списка — трудно оценить, могу лишь отметить также высокую динамику цен на свеклу (+28%), — отметил он.
Огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3% сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции, но темпы немного замедлились, следует из данных Росстата. В целом плодоовощная продукция с 19 по 25 ноября увеличила стоимость на 3,8% против 4,1% неделей ранее.
Так, цены на помидоры повысились на 5,8% (на 6% неделей ранее), капусту — на 3,7% (на 4,7%), лук — на 3,2% (на 4,4%), картофель — 2,7% (на 3,8%), свеклу — на 2,3% (на 1,6%), бананы — на 1,4% (на 1,2%), яблоки — на 1,1% (на 1%), морковь — на 1% (на 1,3%). С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,8 раза.
В министерстве сельского хозяйства отмечали, что рекордные урожай картофеля в 2023 году привел к существенному снижению цен на эту продукцию. В то же время в 2024 году производство картофеля сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, что, по данным Минсельхоза, «подталкивает» цены вверх. «Вместе с тем сегодня картофель у производителей стоит 22,4 рубля за килограмм, что ниже, чем, например, на аналогичный период 2021 года», — сообщает Минсельхоз.
Локальные дефициты
Импорт пополнит рынок, успокоит покупателей, увеличит конкуренцию продавцов, считает директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.
— Так что сокращение барьеров импорта — полезный шаг. Ввозить будут, ориентируясь на текущие цены. Если будет конкуренция продавцов, то возможно снижение цены. Но нужно помнить о том, что цена формируется для внешних поставщиков с учетом курса рубля. В ситуации, когда все меняется, прогнозировать снижение — дело неблагодарное, — сказала «Известиям» эксперт.
Предложение России по предоставлению льготных тарифов для импортируемые овощи и фрукты из стран ЕАЭС — работа на упреждение, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
— Только в январе прошлого года стоимость фруктов и овощей подскочила одномоментно на 16%, в разных регионах текущего года зимой также наблюдались подобные скачки цен, — пояснил «Известиям» эксперт. — Перед новогодними праздниками естественное сезонное подорожание (тепличные культуры вместо летних) накладывается на ажиотаж вследствие подготовки к Новому году (так, в последнюю неделю декабря стоимость килограмма шампиньонов взлетает практически вдвое, болгарского перца — на десятки процентов).
Льготный ввоз плодоовощной продукции, по его мнению, сгладит возможные локальные дефициты товара и сдержит рост цен. Партнеры из стран-экспортеров, в свою очередь, получат гарантированный рынок сбыта в течение всего года и смогут инвестировать в свое развитие.
Определенное количество
Россия предлагает ЕЭК предоставить РФ тарифную льготу с 1 января по 31 июля 2025 года на ввоз картофеля, лука, яблок, капусты и моркови, говорится в проекте решения совета комиссии. Дата окончания обсуждения этого предложения — 18 декабря текущего года. При этом отмечается, что инициатива прежде всего направлена на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке.
В министерстве экономического развития ранее уже сообщали, что основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) накануне решил предоставить России тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза определенного количества товаров. Речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови — не более 55 тысяч тонн, яблок — не более 230 тысяч тонн. Срок действия льготы — с 1 января по 31 июля 2025 года. Кроме того, для Белоруссии предоставлена квота на беспошлинный ввоз до 5 тысяч тонн моркови и до 20 тысяч тонн яблок. Эта продукция предназначена для реализации в розничной торговле или последующей переработки.
«Ежегодно в период межсезонья на рынке плодоовощной продукции отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
«Известия» направили запросы в Минэк и Минсельхоз, но на момент публикации ответы получены не были.
Борьба с инфляцией
Инструменты для борьбы с инфляцией без повышения ключевой ставки есть, но решения принимает ЦБ, заявил ранее президент России Владимир Путин.
«Это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы, связанные там с обязательными ресурсами, которые банки должны иметь у себя, прежде чем кредиты выдают. Связано это с решениями, в том числе и правительства, по повышению кредитования населения, по ипотеке, по кредитам социального характера и так далее. Там много, много других инструментов, но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательные решения», — сказал он.
Чтобы обеспечить снижение инфляции к целевому показателю в 4%, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и обеспечить более сдержанный рост спроса, отмечали ранее в Банке России.