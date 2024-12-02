Простой вход: РФ просит тарифную льготу на ввоз плодоовощной продукции

​Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) накануне решил предоставить России тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза определенного количества товаров. Речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови — не более 55 тысяч тонн, яблок — не более 230 тысяч тонн. Срок действия льготы — с 1 января по 31 июля 2025 года. Кроме того, для Белоруссии предоставлена квота на беспошлинный ввоз до 5 тысяч тонн моркови и до 20 тысяч тонн яблок. Эта продукция предназначена для реализации в розничной торговле или последующей переработки.