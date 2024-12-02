Прокуратура предложила компенсации за изъятие акций частных инвесторов

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд отложил решение по прецедентному делу об изъятии у миноритарных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), купленных на бирже, следует из карточки дела. Новое рассмотрение назначено на 16 января следующего года.
В ходе рассмотрения обсуждался новый вариант урегулирования претензий инвесторов — речь идет о выплатах в их пользу, но детали этого механизма не раскрыты.
«Прокуратура с одной стороны настаивает, что решение первой инстанции (суд решил, что акции, ранее изъятые у основных акционеров завода в пользу государства, следует изъять и у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. — РБК) является законным и обоснованным, нормы применены судом корректно, законным собственником завода является государство. Однако, учитывая социальную функцию, прокуратура полагает, что добросовестным приобретателям полагаются выплаты. При этом прокуратура настаивает на том, что эта выплата не является компенсацией, а своего рода проявлением жеста доброй воли. Пока предложение прокуратуры никак не оформлено, вероятно, информация о конкретных предложениях появится позднее», — сказал РБК один из участников процесса.
О соответствующем заявлении прокуратуры Пермского края также пишет «РИА Новости». «Принято решение, что все добросовестные акционеры получат компенсации за то имущество, которое у них истребовано по решению суда… Решение пока не оформлено, но принято с точки зрения воли руководства. Добросовестные приобретатели имеют право получить в качестве возмещения те денежные средства, которые ими были вложены при приобретении ценных бумаг, но не выше среднерыночной, средневзвешенной стоимости соответствующего пакета ценных бумаг, что предусмотрено ст. 84 ФЗ “Об акционерных обществах”», — цитирует агентство представителя прокуратуры. Как добавляет «Интерфакс», «политическое решение», со слов прокурора, принято государством в лице «Росатома» (управляет СМЗ), но пока не оформлено документально.