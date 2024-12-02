Прокуратура предложила компенсации за изъятие акций частных инвесторов

«Прокуратура с одной стороны настаивает, что решение первой инстанции (суд решил, что акции, ранее изъятые у основных акционеров завода в пользу государства, следует изъять и у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. — РБК) является законным и обоснованным, нормы применены судом корректно, законным собственником завода является государство. Однако, учитывая социальную функцию, прокуратура полагает, что добросовестным приобретателям полагаются выплаты. При этом прокуратура настаивает на том, что эта выплата не является компенсацией, а своего рода проявлением жеста доброй воли. Пока предложение прокуратуры никак не оформлено, вероятно, информация о конкретных предложениях появится позднее», — сказал РБК один из участников процесса.