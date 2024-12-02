Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей

На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления 1 миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно. Таким образом, в большинстве регионов-лидеров накопить 1 миллион рублей можно менее чем за пять лет. Эксперты отмечают, что в «богатых» регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как заработки позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в «бедных» регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат.