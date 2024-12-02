Мировые ссуды: Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд

Новый банк развития (бывший Банк БРИКС) предоставит России кредиты на $1,2 млрд, выяснили «Известия». Деньги пойдут на четыре инфраструктурных проекта, которые были заморожены из-за санкций в 2022-м. До этого на их реализацию уже было привлечено $336 млн, сказали в Минфине. Средства на эти цели уже утверждены, но остается вопрос — как технически провести трансакции. Выделенные суммы невелики на фоне того, сколько Россия сама направляет на инфраструктурные проекты, так что дело тут не в деньгах. Скорее возобновление инвестиций из банка БРИКС — важный политический шаг, подтверждающий, что в мире выстраивается новая финансовая система, считают эксперты.