Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным

В предлагаемых Минтрудом поправках нет абсолютного ограничения по времени, в течение которого вернувшиеся с военной службы работники или госслужащие могут получать денежное пособие, документ лишь оговаривает, что такой срок «продлевается на период временной нетрудоспособности работника». Сафонов подтверждает, что этот период, действительно, предлагаемыми поправками не ограничивается. Традиционно считается, что работодатель может уволить человека, если период по лечению превышает четыре месяца, пояснил он (хотя Трудовой кодекс не предусматривает такого основания для увольнения, оно есть только в законе о государственной гражданской службе). При этом специфика состояния здоровья тех, кто вернулся с военной службы, другая. «Плюс задача в том, чтобы вернуть человека в лоно трудовой деятельности», — отметил Сафонов. Поэтому, по его словам, важно, чтобы такой работник закончил все реабилитационные процедуры и дальше либо вышел обратно на работу, либо получил инвалидность и начал получать пенсию. «И в этот период у человека должна быть материальная поддержка, именно в этих целях и разработаны поправки, которыми будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности», — подчеркнул Сафонов.