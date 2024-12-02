Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным

Минтруд разработал поправки в законы об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, о государственной гражданской службе и в Трудовой кодекс, которые, как указано в пояснительной записке, преследуют цель «материальной поддержки лиц, не возобновивших по состоянию здоровья» действие трудового договора (государственную гражданскую службу) после окончания военной службы. В частности, эти законопроекты (есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием) продлевают срок, в течение которого работодатель не может уволить вернувшегося с военной службы работника (госслужащего), если он еще не восстановился и нетрудоспособен из-за заболевания или травмы. Сейчас такой срок составляет три месяца.
Предложенные поправки относятся к случаям, когда человек заболел или получил травму «после окончания прохождения военной службы» по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы или войска национальной гвардии.
Одновременно поправки позволят выплачивать пособие по временной нетрудоспособности (иначе говоря, больничный), если человек по возвращении с военной службы заболел или получил травму, до тех пор пока он не вернется на работу или госслужбу.
В пресс-службе Минтруда пояснили РБК, что поправки подготовлены для защиты интересов ветеранов специальной военной операции на Украине. «По действующим нормам после демобилизации у работника есть три месяца на то, чтобы отдохнуть и вернуться на работу. На этот период, как и на период самой мобилизации (военной службы), действие трудового или служебного контракта приостанавливается, но не прекращается», — указали там. Если такой сотрудник (госслужащий) не вернулся на работу (госслужбу) в течение трех месяцев, работодатель вправе его уволить.
«Предложенные поправки предусматривают выплату пособия по временной нетрудоспособности, если в течение этих трех месяцев работник заболеет. Такой подход позволит поддержать граждан, завершивших военную службу, в тот период времени, когда они являются нетрудоспособными и не имеют дохода», — указали в Минтруде. По нынешнему законодательству в таких случаях пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Если человек не вышел на работу (госслужбу) в течение трех месяцев после окончания военной службы по причине болезни или травмы, полученной в этот период, срок приостановки трудового договора и служебного контракта будет продлеваться на период болезни, подтвердили в министерстве. В частности, соответствующая поправка вносится в ст. 351.7 Трудового кодекса, которая появилась в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации и регулирует трудовые отношения с работниками, отправившимися на военную службу по мобилизации либо по добровольному контракту.
Предлагаемые изменения в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» устанавливают, что пособие будет выплачиваться таким гражданам «за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с первого дня временной нетрудоспособности». Размер больничного в общем виде определяется размером выплат работнику за два предшествующих года, его страховым стажем, предельной величиной заработка, облагаемого полным тарифом страховых взносов. В 2025 году максимальный размер больничного из расчета за месяц составит 172,5 тыс. руб. Если застрахованное лицо в двух предыдущих годах не имело заработка, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, принимается равным МРОТ.
Как поправки отразятся на положении демобилизованных
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что три месяца на выход после окончания военной службы дается человеку в качестве отдыха перед возвращением на прежнюю работу. «Это очень важный момент, что, если человек физически по объективным обстоятельствам не может реализовать свои трудовые функции, за ним закрепляется рабочее место, и он начнет получать пособие», — отметил Сафонов.
Сейчас, по его словам, после окончания контракта или демобилизации и до выхода на работу человек финансово не защищен и не получает никаких выплат. Он может проходить реабилитацию, в процессе которой выяснится, что он может получить статус инвалида. «Это все может длиться более трех месяцев, и человек попадает в коллизию: его могут уволить из-за невыхода на работу, но он физически не может работать, потому что еще лечится. И никакую помощь получить он не может, это не предусмотрено, так как нет инвалидности и статуса безработного», — пояснил Сафонов.
В ноябре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата участникам военной операции, получившим инвалидность из-за ранения, составит 4 млн руб. Также в ноябре правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий, с учетом их дифференциации. Так, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата 3 млн руб., с легкими — 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб. До вступления в силу указа президента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на специальной военной операции — 3 млн руб.
По мнению Сафонова, в числе заболеваний, полученных после возвращения с военной службы, могут быть и психологические. Реабилитация как в физическом, так и в психологическом плане может продлиться дольше трех месяцев, подчеркнул эксперт.
В предлагаемых Минтрудом поправках нет абсолютного ограничения по времени, в течение которого вернувшиеся с военной службы работники или госслужащие могут получать денежное пособие, документ лишь оговаривает, что такой срок «продлевается на период временной нетрудоспособности работника». Сафонов подтверждает, что этот период, действительно, предлагаемыми поправками не ограничивается. Традиционно считается, что работодатель может уволить человека, если период по лечению превышает четыре месяца, пояснил он (хотя Трудовой кодекс не предусматривает такого основания для увольнения, оно есть только в законе о государственной гражданской службе). При этом специфика состояния здоровья тех, кто вернулся с военной службы, другая. «Плюс задача в том, чтобы вернуть человека в лоно трудовой деятельности», — отметил Сафонов. Поэтому, по его словам, важно, чтобы такой работник закончил все реабилитационные процедуры и дальше либо вышел обратно на работу, либо получил инвалидность и начал получать пенсию. «И в этот период у человека должна быть материальная поддержка, именно в этих целях и разработаны поправки, которыми будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности», — подчеркнул Сафонов.
Во сколько новые меры поддержки обойдутся бюджету
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что расчет возможных дополнительных расходов Соцфонда произведен на основании численности лиц, у которых приостановлено действие трудового договора или госслужба по состоянию на 1 января 2024 года, а также исходя из средней продолжительности временной нетрудоспособности, среднего дневного размера пособия по временной нетрудоспособности и минимального размера оплаты труда.
По оценке Минтруда, расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с предлагаемым регулированием могут составить в 2025 году 1,32 млрд руб., в 2026 году — 1, 68 млрд руб., в 2027 году — 2,09 млрд руб. Финансирование дополнительных расходов на эти цели будет обеспечено за счет профицита бюджета СФР в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточняется в документе. В нем говорится, что в 2025 году такой профицит составит 184,6 млрд руб., в 2026 году — 179,1 млрд руб., в 2027 году — 180,4 млрд руб.