Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам

«При всей важности цифровой сферы реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции: когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — сказал тогда Медведев.