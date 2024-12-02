Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?» — задался вопросом представитель ведомства, слова которого передает корреспондент РБК.
По словам Кузнецова, в России сейчас работает не менее полутора миллионов одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили «значительную часть потребителей… от банального навыка просто ходить по магазинам», при этом сами сервисы убыточны и их работа поддерживается за счет иных ресурсов.
«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов. И непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — отметил представитель Минпромторга.
В 2024 году на недостаток квалифицированных кадров пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий, опрошенных лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП). Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов с 1996 года.
При этом 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод. О том, что его нет, сказали только 11% опрошенных (еще 4% затруднились ответить).
«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120−150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше чем университетский профессор», — добавил чиновник.
Если не вмешаться, предупредил Кузнецов, то некоторые из пока рентабельных сегментов экономики России могут стать нерентабельными. По словам главы департамента Минпромторга, ситуацию усугубляет активное использование сервисами доставки самозанятых с полагающимися тем налоговыми льготами.
«Минус 40% налоговой нагрузки, на секундочку, и плюс оттягивание вопросов в будущем пенсий и прочее, которые придется решать, когда эти люди станут пенсионерами, кому-то придется решать. Поэтому не стоит так просто отмахиваться от вопроса тех же самозанятых. Это вопрос не просто несправедливости, а вопрос того, что влечет последствия в целом для экономики», — пояснил Кузнецов.
Отвечая на вопрос корреспондента РБК, представитель Минпромторга сказал, что самозанятость («хороший режим сам по себе») используется крупными корпорациями для подмены трудовых отношений.
В июле 2024 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости исправить «перекос», в результате которого инженеры в России получают меньше, чем курьеры.
«При всей важности цифровой сферы реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции: когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — сказал тогда Медведев.
Ранее на то, что в условиях кадрового голода сервисы доставки оттягивают к себе дефицитную рабочую силу жаловались представители самых разных сфер экономики.
«Число дворников уменьшилось примерно наполовину. Трудовые мигранты уходят работать курьерами. Там в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор», — объясняла РБК исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. О том, что курьерские службы лишают работников турбизнес говорил и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. «В среднем линейный персонал на стойке регистрации отеля получает порядка 37 тыс. руб. в месяц. Для сравнения — средняя зарплата доставщика Ozon или “Яндекса” — 100 тыс. руб.», — объяснял он в интервью РБК.
По данным исследования hh.ru, средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 тыс. руб. В 2023 году зарплаты курьеров выросли еще на 33% относительно 2022 года. С января по июль 2024 года прирост составил 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой высокооплачиваемой в России вакансией для курьера является место в компании «Купер» — работникам предлагают зарплату до 202 тыс. руб. на руки, говорится в исследовании hh.ru. На такую зарплату могут претендовать курьеры с собственным автомобилем.