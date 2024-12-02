Метр проблем: снижение числа сделок может привести к банкротствам девелоперов

Массовый переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и сокращение количества сделок в 2025 году более чем на треть может привести к банкротствам ряда девелоперов, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. По итогам октября в сравнении с сентябрем предложение готовых квартир в новостройках уменьшилось на 4%. На фоне дорогих банковских кредитов, сокращения ипотечных программ и снижения ввода новых объектов рынок может оказаться в зоне турбулентности. В отрасли отмечают, что у девелоперов есть запасы прочности на ближайшее время, однако, если ситуация не изменится, есть риски того, что некоторые компании могут закрыться.