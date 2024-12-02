Курс казахстанского тенге к доллару упал до исторического минимума

Ослабление также показала валюта Грузии. Курс грузинского лари к доллару (USD/GEL) опустился до самого низкого уровня более чем за два года после того, как решение правящей партии отложить переговоры о членстве в Евросоюзе спровоцировало митинги в столице в Грузии, пишет Bloomberg. По данным агентства, на торгах в понедельник, 2 декабря, курс доллара вырос на 2,5% — до 2,88 лари за доллар, что стало самым высоким уровнем с сентября 2022 года.