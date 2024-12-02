Курс казахстанского тенге к доллару упал до исторического минимума

По итогам торгов 2 декабря доллар вырос на 1,57%, до 525,1 тенге. Всего с начала 2024 года национальная валюта страны подешевела более чем на 15%. Курс продолжил снижение несмотря на меры по стабилизации рынка и валютные интервенции Нацбанка Казахстана на $1,26 млрд.
Пресс-служба казахстанского регулятора сообщила, что по итогам ноября курс национальной валюты ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов валютой на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $278 млн до $262 млн. Общий объем торгов составил $5,5 млрд. Регулятор уточнил, что для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет он продал валюту из Национального фонда в ноябре на $1,26 млрд. В декабре регулятор планирует продажу валюты на $800−900 млн.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Нурлана Байбазарова, правительство и центральный банк работают над «координированными мерами по стабилизации валютного рынка». В частности, планируется обязать экспортеров продавать доллары, также власти рассчитывают на приток иностранной валюты для инвестиционных проектов в следующем году, что должно укрепить курс тенге.
Байбазаров отметил, что правительство намерено оценить ситуацию в первом квартале следующего года, прежде чем принимать решение о пересмотре параметров бюджета, который основывается на средней цене нефти $75 за баррель и курсе 470 тенге за доллар. «Нет смысла поддаваться ажиотажу по покупке долларов», — заявил он, подчеркнув, что доллар не вырастет до 600 тенге.
Национальный банк Казахстана на прошлой неделе объяснил ослабление тенге глобальным укреплением доллара, колебаниями цен на нефть, а также ростом государственных расходов на инвестиционные проекты, что привело к увеличению импорта. Ситуация ухудшилась после того, как курс валюты Казахстана преодолел «психологическую отметку» в 500 тенге за доллар на фоне ослабления российского рубля — валюты второго по значимости торгового партнера Казахстана, напоминает Bloomberg.
С октября Нацбанк Казахстана поддерживает тенге, отмечает агентство. С 11 октября он прекратил покупку долларов для Единого пенсионного фонда, а затем в ноябре призвал государственные компании продавать 50% своей валютной выручки.
Ослабление также показала валюта Грузии. Курс грузинского лари к доллару (USD/GEL) опустился до самого низкого уровня более чем за два года после того, как решение правящей партии отложить переговоры о членстве в Евросоюзе спровоцировало митинги в столице в Грузии, пишет Bloomberg. По данным агентства, на торгах в понедельник, 2 декабря, курс доллара вырос на 2,5% — до 2,88 лари за доллар, что стало самым высоким уровнем с сентября 2022 года.
В четверг, 28 ноября, премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.