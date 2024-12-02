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Компанию «Балтика» вывели из временного управления Росимущества

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пивоваренная компания «Балтика» выведена из временного управления Росимущества, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Признать утратившими силу: пункты 1−3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 “О временном управлении некоторым имуществом”», — говорится в указе.

Указанными пунктами во временное управление Росимущества в июле 2023 года были переданы 100% долей в ООО «Пивоваренная компания “Балтика”». Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — ООО «Хоппи Юнион», 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования.