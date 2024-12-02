Компанию «Балтика» вывели из временного управления Росимущества

«Признать утратившими силу: пункты 1−3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 “О временном управлении некоторым имуществом”», — говорится в указе.