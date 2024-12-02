Исследование Moneyman показало, как россияне относятся к накоплениям

«О планах насчет создания накоплений суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены их делать, годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3% (в прошлом году — 4%). Остальные 18% затруднились с ответом (в прошлом году — 23%)», — говорится в исследовании.
«Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение», — пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании.
По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше — 19% против 24% в прошлом году.
Ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году 28% опрошенных (21% в прошлом году). Сократилась доля тех, кто не ждет никаких изменений: с 32% до 29%, ухудшения ждут 17% против 15% в прошлом году, а затруднились с ответом 26% (32% в прошлом году).
Опрос проводился в период с 13 по 27 ноября 2024 года, в нем приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием в прошлом году.