Исследование Moneyman показало, как россияне относятся к накоплениям

По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше — 19% против 24% в прошлом году.