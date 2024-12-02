Индекс Мосбиржи, курс рубля и отчетность «Роснефти»: дайджест

Чистая прибыль уменьшилась на 13,9%, до ₽926 млрд. На показатель негативно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года, отметил в пресс-релизе председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в ₽0,2 трлн», — приводятся его слова в документе. Отрицательное влияние на прибыль также оказала курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты.