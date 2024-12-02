Индекс Мосбиржи, курс рубля и отчетность «Роснефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 29 ноября индекс Мосбиржи прибавил 1,18%, до 2578 пункта. Индикатор рос три торговых сессии подряд после падения ниже 2500 пунктов и сумел отыграть почти все потери начала недели, снизившись за неделю всего на 0,12%.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в пятницу закрылся чуть ниже — на отметке 2573,84 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2,91%, до 753,78 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции «Магнита» (+6,24%), ПИКа (+6,23%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+3,47% и 3,4% соответственно), акции «Самолета» (+3,35%). Акции «Магнита» подскочили 29 ноября после анонса дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽560 на акцию.
Сильнее всего упали расписки «Русагро» (-7,91%), акции «Аэрофлота» (-4,97%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,9%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,31%) и акции ММК (-1,77%). Бумаги «Русагро» отреагировали падением на сообщение о приостановке торгов с 5 декабря в связи с началом процедуры распределения акций группы «Русагро» между держателями ГДР Ros Agro.
Негативно на динамику рынка акций на минувшей неделе повлияло сразу несколько факторов, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Среди них — обострение геополитической напряженности, усиление падения курса рубля из-за санкций, переоценка рисков подъема ключевой ставки Банком России в декабре: участники рынка уже допускают вероятность повышения ставки сразу до 25% на заседании 20 декабря. На таком фоне, по ее словам, более устойчивыми оказались компании, которые обладают низким уровнем долга, либо имеют прочные запасы наличной ликвидности на балансе.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что рост во второй половине недели на российском рынке наблюдался благодаря техническому отскоку с годовых минимумов. «Технический отскок с годового дна и возврат рынка на исходные начала ноября немного обнадеживает, повышая вероятность предновогоднего ралли», — пишет эксперт.
В пятницу индекс Мосбиржи продолжил восстанавливаться, стремясь к отметке 2600 пунктов, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она считает, что бенчмарк обладает потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивиденды. «Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ», — говорит Кожухова.
Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что фондовый рынок завершил ноябрь в условиях повышенной волатильности. По его мнению, технически риски сохраняются, если индекс Мосбиржи не сможет закрепиться выше зоны 2680−2700 пунктов. Он считает, что неудача в пробитии этого уровня может привести к продолжению снижения и вероятному уходу в район 2200 пунктов.
Курс рубля
Российская валюта заметно укрепилась по итогам торгов пятницы на Мосбирже. Курс юаня упал на 1,55%, до ₽14,5005.
Официальный курс доллара, устанавливаемый Банком России, снизился на ₽1,84, до ₽107,7409.
Резкий рост курса рубля наблюдался во второй половине торгов. Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям.
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в пятницу заявил, что ослабление рубля на протяжении последней недели кратковременно и сейчас регулятор не видит угроз финансовой стабильности. По его словам, принятых мер достаточно для стабилизации рубля.
Курс рубля вернется к своим «фундаментальным значениям» после прекращения нервозности на рынке, также в пятницу рассказал РБК министр экономического развития России Максим Решетников.
«Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом», — сказал он.
Президент России Владимир Путин заявил 28 ноября, что колебание курса рубля связано с многими факторами, в том числе сезонного характера, — инфляционными процессами, платежами в бюджет, ценами на нефть. Поводов для паники нет, ситуация находится под контролем, отметил президент.
В тоже время Владислав Силаев отметил, что «фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков в виде недостаточного предложения валюты при бодром спросе импортеров, геополитики и слабых нефтяных котировок».
Фундаментально еще только предстоит настройка нарушенных санкциями против банков и биржевых институтов механизмов расчетов за экспорт/импорт, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Чем быстрее удастся стабилизировать баланс спроса и предложения инвалют, тем скорее рубль отобьется от спекулянтов. Полагаем, до конца года это удастся сделать, и доллар видится ближе к ₽100, а юань — под ₽14», — полагает эксперт.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова указала, что рубль на минувшей неделе также поддержало решение ЦБ приостановить покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.
С другой стороны, увеличение чистых продаж валюты со стороны ЦБ не поможет насытить рынок достаточно для укрепления рубля, считает Алина Попцова. По ее мнению, в таких условиях оправданным шагом станет повышение ключевой ставки.
Отчетность «Роснефти»
«Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года уже после окончания торгов на Мосбирже.
За отчетный период выручка компании выросла на 15,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до ₽7,65 млрд, EBITDA сократилась на 3,4%, до ₽2,3 млрд, рентабельность по EBITDA — 30%.
Чистая прибыль уменьшилась на 13,9%, до ₽926 млрд. На показатель негативно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года, отметил в пресс-релизе председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в ₽0,2 трлн», — приводятся его слова в документе. Отрицательное влияние на прибыль также оказала курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты.
В компании подчеркнули, что чистая прибыль, скорректированная на перечисленные неденежные эффекты, практически не изменилась год к году.
Капзатраты выросли на 15,7%, до ₽1,05 млрд, скорректированный свободный денежный поток (FCF) сократился на 7,1%, до ₽1,08 млрд.
Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец сентября 2024 года составило 1,2x против 0,96х на конец первого полугодия 2024 года. В компании связывают рост показателя с выплатой итоговых дивидендов за 2023 год и обесценением национальной валюты.
«Роснефть» также сообщила, что снова начинает обратный выкуп акций.
«В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы», — сообщается в релизе.
«Решение о возобновлении программу обратного выкупа окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним», — полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Совет директоров «Роснефти» в апреле одобрил возобновление программы приобретения акций на открытом рынке и продление сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит ₽102,6 млрд ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, который не был израсходован в рамках предыдущих этапов программы.
Как отмечала компания, количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽99;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽105,5, продать — по ₽101,7.
Самые дешевые евро:
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,01, продать — по ₽111,25;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,05, продать — по ₽110,55.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,6;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14.
Корпоративные события
«Русагро»: расписки последний день торгуются в режиме Т+1 на Мосбирже. С 5 декабря торги бумагами приостанавливаются в связи с началом процедуры обмена расписок Ros Agro на акции российской «Русагро».
«Полюс». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽1301,75 на акцию.
«КуйбышевАзот»: последний день для покупки акций компании под дивиденды за девять месяцев 2024 года. Компания выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.
Другие важные события
Московская биржа: старт торгов минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub.
Банк России: аукцион месячного РЕПО.
Россия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 9:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 12:00 мск.
Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:00 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 год к году в сентябре — 17:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2578 (+1,18%).
Индекс РТС: 753,78 (+2,91%).
S&P 500: 6032,40 (+0,56%).
Dow Jones Industrial Average: 44 910,65 (+0,42%).
NASDAQ Composite: 19 218,17 (+0,83%).