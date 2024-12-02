ЦБ отметил расцвет рискованных схем после отмены льготной ипотеки

Что касается рассрочки, которая сейчас пользуется популярностью среди покупателей новостроек, то по некоторым ее видам регулятор тоже видит риски. «Например, есть рассрочка, о которой мы уже сказали сегодня, сроком до 2030 года. Там, естественно, все это происходит за счет роста стоимости объекта, что в итоге для потребителя совершенно не бесплатно», — привел пример представитель ЦБ. Кроме того, растет долговая нагрузка заемщика и ему сложно спрогнозировать, что будет через шесть-семь лет, когда рассрочка закончится и его платеж резко вырастет, добавил эксперт.