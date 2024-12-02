ЦБ отметил расцвет рискованных схем после отмены льготной ипотеки

С отменой льготной ипотеки на рынке появилось много маркетинговых акций, которые завышают цены на жилье и несут риски для потребителя. Об этом на форуме Domclick Digital Forum заявил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов.
«После отмены льготной ипотеки мы видим, что различные маркетинговые акции усилились. Основное — это рассрочка, такие программы присущи большинству застройщиков. Есть более изысканные [программы], связанные с аккредитивом, — “бери кредит сейчас, а потом, через девять месяцев, когда родится ребенок, возьмешь семейную ипотеку”. Мы видим, что половина выдач в рыночной ипотеке — это маркетинговые акции», — рассказал Сергей Колганов.
Что касается рассрочки, которая сейчас пользуется популярностью среди покупателей новостроек, то по некоторым ее видам регулятор тоже видит риски. «Например, есть рассрочка, о которой мы уже сказали сегодня, сроком до 2030 года. Там, естественно, все это происходит за счет роста стоимости объекта, что в итоге для потребителя совершенно не бесплатно», — привел пример представитель ЦБ. Кроме того, растет долговая нагрузка заемщика и ему сложно спрогнозировать, что будет через шесть-семь лет, когда рассрочка закончится и его платеж резко вырастет, добавил эксперт.
По его словам, подобные маркетинговые программы в целом непрозрачны для покупателя и несут риски. «Не каждый потребитель может оценить на длительном горизонте (раньше мы помним, что средний срок выдачи ипотеки был 18 лет, сейчас — это 25 лет и больше) свое поведение и то, как будет меняться внешний экономический фон, стоимость недвижимости», — пояснил Сергей Колганов.
Банк России мониторит подобные схемы и подсвечивает риски для потребителя. «Мы мониторим почти ежедневно каждого застройщика, каждый банк, чтобы видеть, как меняется ситуация на рынке. Но они (маркетинговые программы. — Ред.) расцветают сейчас, их сейчас достаточно много и далеко не все они выгодны для потребителя», — указал представить ЦБ.
Одной из мер борьбы с подобными схемами должен стать ипотечный стандарт, который вступает в силу 1 января 2025 года. Документ, в частности, устанавливает запрет на схемы с аккредитивами, а также ипотечные программы, которые приводят к завышению цен на жилье.