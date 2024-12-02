Bloomberg: Великобритания платит миллиарды за простой ветряных электростанций

За последние пять лет количество объектов ветряной энергетики в Великобритании выросло вдвое и должно еще удвоиться в следующие пять лет. При этом создание энергосетей для ветряных электростанций значительно отстает от темпов строительства самих электростанций. В результате британские власти вынуждены платить операторам за то, чтобы ветряные электростанции не работали, так как вырабатываемую ими энергию невозможно направить потребителю.