Bloomberg: Великобритания платит миллиарды за простой ветряных электростанций

За последние пять лет количество объектов ветряной энергетики в Великобритании выросло вдвое и должно еще удвоиться в следующие пять лет. При этом создание энергосетей для ветряных электростанций значительно отстает от темпов строительства самих электростанций. В результате британские власти вынуждены платить операторам за то, чтобы ветряные электростанции не работали, так как вырабатываемую ими энергию невозможно направить потребителю.
Чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране, власти вынуждены больше нагружать или заново пускать в работу газовые электростанции, что только отдаляет Британию от достижения цели по снижению вредных выбросов. А оплачиваемый простой ветряных электростанций, отмечает Bloomberg, в конечном итоге ложится на плечи потребителей, для которых цены на электричество растут.
О том, как мир ищет баланс источников для устойчивой энергетики, читайте в материале «Ъ» «Коктейль солнца, ветра и дыма».