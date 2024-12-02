«Атон» назвал бенефициаров роста доллара из числа российских компаний

Так, чувствительность EBITDA «Русала» (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) к изменению курса доллара на ₽5 эксперты оценили в 22,4%, ЮГК и «ФосАгро» — в 11,6%, АЛРОСА — в 10,2%, а «Норникеля» — в 10%. При этом аналитики предупредили, что периоды резкого ослабления рубля часто совпадают с внешними кризисами и в такие периоды эти бумаги выглядят не лучше рынка.