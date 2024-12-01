Верхний ход: РФ досрочно обеспечила расширенное воспроизводство запасов газа

— В технологиях и оборудовании главная загвоздка. Вследствие санкций, особо направленных на уничтожение газовой отрасли в России, иностранные компании не хотят подставляться под вторичные санкции, а собственных ресурсов и оборудования не всегда хватает. Хотя в этом направлении сделано очень много за последние лет пять (в частности, производство высокотехнологичных насосов удалось полностью локализовать в России за короткое время), — подчеркнул Федор Сидоров. — Объемы извлекаемых запасов, которые удастся открыть в следующем году, целиком зависят от инвестиционного планирования газовых компаний. Полагаем, что прирост будет ниже.