Верхний ход: РФ досрочно обеспечила расширенное воспроизводство запасов газа

В 2025 году за счет геологоразведочных работ прирост извлекаемых запасов газа по промышленным категориям планируется в объеме минимум 645 млрд куб. м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды. За 10 месяцев 2024 года он составил 788,5 млрд куб. м, превысив ожидаемую годовую добычу. С чем связаны такие показатели и каких цифр должна достигнуть Россия к 2035 году — в материале «Известий».
Увеличение объемов
C 2019 по 2023 год по результатам геологоразведочных работ прирост извлекаемых запасов газа по сумме всех категорий составил 6,4 трлн куб. м. За 10 месяцев 2024 года — 788,5 млрд куб. м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды.
«В 2025 году за счет геологоразведочных работ прирост извлекаемых запасов газа по промышленным категориям планируется в объеме минимум 645 млрд куб. м», — уточнили в ведомстве.
Прирост извлекаемых запасов газа прежде всего связан с активными геологоразведочными работами и инвестициями в разведку, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Так, в 2023 году прирост природного газа составил 705 млрд куб. м, а за неполный 2024 год — уже 788,5 млрд.
— Показатель прироста извлекаемых запасов газа и нефти очень важен для экономики, чьи доходы на 40% зависят от реализации природных энергоносителей, — сказал «Известиям» эксперт. — Обновление данных всегда влияет на мировые биржевые котировки, так же как снижают цены на нефть соответствующие сообщения из США.
Отметим, что извлекаемые запасы — только часть реально обнаруженных, поскольку всегда нужно ответить на вопрос, насколько рентабельной окажется разработка.
По данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), более половины извлекаемых запасов квалифицируются как ТрИЗ (трудноизвлекаемые), а значит, добыча на этих месторождениях будет дорогой, ресурсо- и технологоемкой, себестоимость такого газа всегда будет выше по сравнению с традиционными запасами.
— В технологиях и оборудовании главная загвоздка. Вследствие санкций, особо направленных на уничтожение газовой отрасли в России, иностранные компании не хотят подставляться под вторичные санкции, а собственных ресурсов и оборудования не всегда хватает. Хотя в этом направлении сделано очень много за последние лет пять (в частности, производство высокотехнологичных насосов удалось полностью локализовать в России за короткое время), — подчеркнул Федор Сидоров. — Объемы извлекаемых запасов, которые удастся открыть в следующем году, целиком зависят от инвестиционного планирования газовых компаний. Полагаем, что прирост будет ниже.
Разные подсчеты
Оценки мировых запасов газа имеют значительный диапазон расхождений и зависят от применяемых методик оценки. Они могут включать, в частности, доказанные, вероятные и возможные запасы и варьируются от 173 до 188 трлн куб. м. По данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых за май 2024 года, извлекаемые запасы газа в России составляли 67 трлн куб. м. Кроме того, производится также оценка технологически извлекаемых и рентабельно извлекаемых запасов.
— В 2024 году произошел прирост запасов газа за счет новых и существующих месторождений, расположенных в Арктической зоне, на морском шельфе, в Восточной Сибири. При сохранении до конца года сложившихся грузопотоков, оптимизации систем оплаты за экспортные поставки газа предполагаемый рост добычи газа в России в 2024 году может составить 8%, — сказала «Известиям» доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.
Рост добычи связан с низкой базой прошлого года, ростом потребления газа внутри страны и расширением поставок на Восток, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В следующем году, по разным оценкам, добыча может вырасти на 2−4%.
Газовые перспективы
Тот факт, что извлекаемые запасы газа в нашей стране растут быстрее добычи, соответствует Стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года, согласно которой прирост запасов к концу планового периода должен составить 50%, отметил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— При этом одновременно в 2024 году ожидается прирост добычи газа, тогда как в 2023 году этот показатель снижался, — указал он.
В последнее время мировые поставки газа усложнились вследствие новых геополитических проблем, однако в 2024 году глобальный спрос на газ стал быстро расти, тогда как предложение газа остается ограниченным из-за слабого роста производства сжиженного производства газа (СПГ), поскольку соответствующие дополнительные мощности по СПГ будут введены в эксплуатацию в мире лишь в 2025—2026 годах.
— Россия, несмотря на сложности последних лет, связанные с прекращением поставок в Европу, постепенно адаптируется к новым условиям и будет стремиться и далее перенаправлять свой газ на альтернативные рынки, — объяснил «Известиям» Евгений Смирнов.
Однако, по его словам, здесь большую роль для нее будут играть новые СПГ-проекты, ввод в эксплуатацию которых и обеспечивает сегодня значительную часть прироста добычи. В целом цены на мировых рынках газа остаются весьма чувствительными к внезапным потрясениям спроса и предложения, поэтому цены на газ всё еще высокие. Россия использует эту ситуацию, начиная разрабатывать запасы, которые ранее нерентабельно было использовать при меньших ценах. Таким образом, стабильно высокие (и растущие) цены на мировых рынках газа обеспечивают прирост извлекаемых запасов.
— Важным маркером цен на газ на зарубежных рынках является прекращение транзита российского газа через Украину в конце 2024 года. Он еще не закончился, а цены на газ в Европе уже растут, отражая повышенный спрос и отбор дополнительного газа из подземных газохранилищ в преддверии прекращения транзита, — отметил Евгений Смирнов.
Таким образом, по его мнению, с высокой вероятностью и в 2025 году Россия легко обеспечит расширенное воспроизводство газа, даже если его добыча будет расти быстрее, чем в 2024 году. Сложная геополитическая ситуация в других регионах, растущий спрос на газ на рынках азиатских стран, конкуренция между Азией и Европой на рынке СПГ также будут усиливать восходящий ценовой тренд.
Даже в среднесрочной перспективе цены на газ на мировом рынке останутся высокими, поскольку глобальные цепочки поставки СПГ перестраиваются, не являются гибкими и им пока трудно адаптироваться к нынешним шокам (торговля через Красное море практически остановилась). Неясным остается и то, как будет удовлетворяться спрос на газ в Европе, поскольку нет гарантий стабильности поставок СПГ из США, а надежных альтернативных направлений импорта недорогого газа у Европы почти нет. Поэтому-то и доля российского СПГ на европейском рынке растет, считает эксперт.
— Если в отношении него будут введены санкции, это еще больше ослабит рынок, и цены на нем продолжат расти, — добавил Смирнов. — В целом с учетом ожидаемого роста конкуренции на мировом рынке СПГ в ближайшие пять лет, а также дефицита трубопроводного газа (Россия в итоге переведет его на страны Азии) цены на газ до 2030 года будут устойчиво расти, создавая всё новые предпосылки для увеличения извлекаемых запасов, — добавил он.