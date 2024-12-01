В Совфеде оценили угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС

«Дональду Трампу свойственно делать вид, будто он способен решить все острые политические и экономические проблемы одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом. Вот и сейчас он звучит суперрешительно: угрожает ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, данная угроза нереальна, потому что США находятся в экономической зависимости от глобализации и импорта. Он также отметил, что Вашингтон бессилен предотвратить переход стран БРИКС на расчеты в национальных валютах и создание альтернативной SWIFT системы платежей.
Накануне Трамп заявил, что в случае, если страны БРИКС решат создать собственную новую валюту, Вашингтон введет для товаров из государств, входящих в это объединение, пошлину в 100%. По его словам, любое государство, которое намерено пытаться создать замену доллару в мировой экономике, больше не сможет взаимодействовать с США в этой сфере.
Ранее, 27 октября, министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что создание платежной системы стран — участниц БРИКС является жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива системе, которая «сбоит».
До этого, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, а со странами — членами БРИКС это уже 88%. Он также подчеркнул, что российская сторона не ведет борьбу с долларом. В ответ на новые тенденции развития мировой экономики Москва думает над созданием новых инструментов. Также глава государства отметил, что Россия никогда не стремилась и не стремится отказываться от доллара.