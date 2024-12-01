В Совфеде оценили угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС

До этого, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, а со странами — членами БРИКС это уже 88%. Он также подчеркнул, что российская сторона не ведет борьбу с долларом. В ответ на новые тенденции развития мировой экономики Москва думает над созданием новых инструментов. Также глава государства отметил, что Россия никогда не стремилась и не стремится отказываться от доллара.