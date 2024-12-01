Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол в этом году

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с красной икрой — продукты для 12 бутербродов стоят 2 326 рублей, при этом годом ранее для их приготовления потребовалось бы 1 746 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдется в 258 рублей против прошлогодних 234 рублей. На мясную и сырную тарелки нужно заложить 1 139 рублей, что на 8,5% больше их стоимости в 2023 году.