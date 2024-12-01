Россиянин потратит 300 млн от BMW на закупку беспилотников для СВО

В 2021-м мужчина купил автомобиль BMW Х7 за 11 млн рублей в полной комплектации. В числе прочего шёл обдув спинок передних сидений, который в итоге почти не работал. Тогда водитель пошёл в суд и выиграл: компанию обязали платить неустойку до замены автомобиля. Уйдя из России, компания решила этого не делать. Пени по итогу составили 6,5 миллиона рублей в месяц — так накопились более 300 миллионов.