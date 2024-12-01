Россиян предупредили о подорожании кофе в 2025 году

По словам собеседника агентства, все производство кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Крупнейший мировой производитель — Бразилия — удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Но на рынок влияют проблемы, связанные с засухой в Бразилии. А во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты, из-за тайфунов и редких дождей также прогнозируется сокращение урожая кофе.