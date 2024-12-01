Путин утвердил федеральный бюджет на 2025−2027 годы

При этом верхний предел внутреннего российского госдолга на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро); на начало 2027 года — 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро) соответственно; на начало 2028 года — 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро). Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году составят 3,182 триллиона рублей, в 2026 году — 3,475 триллиона, в 2027 году — 3,594 триллиона.