Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в России

Кроме того, в Москве открыта вакансия Python-разработчика с зарплатой до 450 тыс. рублей при удаленной занятости. В обязанности входит разработка веб-приложений и сайтов на Python; работа с API и базами данных; поддержка и оптимизация существующих веб-проектов; тестирование и исправление ошибок; разработка технической документации; реализация адаптивного веб-приложения в соответствии с предоставленными дизайн-макетами. Необходим опыт программирования на Python не менее двух лет; навык работы с Django или Flask; с базами данных SQL и NoSQL.