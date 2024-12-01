Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в России

В Краснодаре открыта вакансия менеджера по продажам загородной недвижимости. Сотруднику предстоит заниматься анализом рынка недвижимости и выявлением актуальных предложений, организацией и проведением презентаций проектов застройщиков, показов объектов, бронированием квартир, консультированием клиентов по вопросам инвестиций в недвижимость и др. Такому специалисту работодатель готов платить 200 тыс. — 1 млн рублей.
Кроме того, в Москве открыта вакансия Python-разработчика с зарплатой до 450 тыс. рублей при удаленной занятости. В обязанности входит разработка веб-приложений и сайтов на Python; работа с API и базами данных; поддержка и оптимизация существующих веб-проектов; тестирование и исправление ошибок; разработка технической документации; реализация адаптивного веб-приложения в соответствии с предоставленными дизайн-макетами. Необходим опыт программирования на Python не менее двух лет; навык работы с Django или Flask; с базами данных SQL и NoSQL.
Также в столице ищут кредитного брокера до 450 тыс. рублей. Предстоит заниматься проведением телефонных переговоров и первичных консультаций с клиентами, организацией встреч и представлением компании на деловых переговорах; заключением договоров и подбором для клиентов наиболее подходящей кредитной программы; сбором и проверкой документации для подачи в банк.
Врачу-стоматологу в Первоуральске предлагают зарплату до 400 тыс. рублей. Среди обязанностей — в том числе диагностика, лечение и профилактика заболеваний полости рта, лечение кариеса, пульпита, периодонтита; ведение медицинской документации и соблюдение регламентов клиники; составление плана лечения. Для работы нужно иметь высшее медицинское образование, а также быть готовым к обучению.
Водителю на доставку с личным грузовым автомобилем в Москве и Московской области предлагают до 380 тыс. рублей. Для работы необходимы личный грузовой автомобиль 12−18 кубов, права категории «В», знание карты столицы и Подмосковья, а также внимательность, аккуратность, ответственность, бесконфликтность.
В Коркино открыта вакансия директора завода с зарплатой от 350 тыс. рублей. Необходим опыт работы от года и высшее техническое и экономическое образование. Сотруднику предстоит заниматься операционным управлением завода; управлением затратами, бюджетированием и защитой бюджета перед собственником, а также контролем исполнения задач и ведением административно-хозяйственной деятельности завода, обеспечивать безопасность производства, высокий уровень качества.
В Екатеринбурге специалисту по недвижимости готовы платить до 350 тыс. рублей. Сотруднику предстоит подбирать недвижимость, учитывая потребности клиентов, организовывать показы и просмотры объектов; анализировать рынок; вести базу объектов и клиентов в CRM-системе.
Менеджеру по продажам медицинского оборудования в поселке завода Мосрентген предлагают до 300 тыс. рублей. В обязанности в том числе входит привлечение клиентов и развитие клиентской базы, проведение презентаций и демонстраций медицинского оборудования, консультирование клиентов по ассортименту и спецификациям продукции, участие в тендерах и подготовка коммерческих предложений.
В Санкт-Петербурге ищут врача-флеболога с зарплатой до 300 тыс. рублей. Требуется опыт работы от одного года и высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (ординатура) по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». В обязанности входит проведение приема, проведение диагностики заболевания, УЗДГ вен нижних конечностей, подбор лекарственных препаратов, послеоперационное наблюдение пациентов.
Техническому архитектору 1С в Новосибирске предлагают от 300 тыс. рублей. Среди задач — управление архитектурой, интеграцией и инфраструктурой в части систем на базе 1С; контроль и обеспечение производительности систем на базе 1С, оптимизация сложных участков кода; поиск и участие в исправлении технологических ошибок.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработки, если работодатель доплачивает за них. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром «Консоль. Про».