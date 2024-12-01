Накопительный аффект: досрочное погашение ипотеки и кредитов снизилось в полтора раза

Россияне этой осенью стали направлять на досрочное погашение ссуд в полтора раза меньше средств, чем годом ранее. Это следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (есть у «Известий»). На рынке подтвердили тренд и объяснили: он связан не с финансовыми проблемами у граждан, а с желанием заработать на вкладах с рекордно высокими ставками. Особенно этим пользуются те, кто брал займы в предыдущие годы, под более низкий процент. Действительно ли стратегия может оказаться выигрышной с учетом переплаты за кредит и нет ли в таком поведении рисков для банков — в материале «Известий».
Кому выгодно досрочно гасить ипотеку и кредиты
Россияне в октябре направили на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных кредитов 256 млрд рублей — это в полтора раза меньше прошлогоднего уровня в том же месяце (382 млрд), говорится в данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которые есть у «Известий». Из этой суммы чуть больше половины — 132 млрд рублей — потрачено на полное закрытие займа раньше срока, а оставшаяся часть — на частичное.
В частности, в ипотечном сегменте полное досрочное погашение кредитов за покупку квартиры просело в 1,7 раза — до 43 млрд рублей. На частичное закрытие жилищной ссуды раньше срока граждане потратили 54 млрд. Аналогичная тенденция по сокращению объемов досрочных погашений наблюдается и в секторе кредитов наличными. В октябре граждане выплатили банкам для закрытия таких займов 75 млрд рублей против 118 млрд в том же месяце годом ранее, следует из данных ОКБ.
Впрочем, в масштабах общего объема кредитования досрочное погашение и раньше занимало незначительную часть. За год его доля по всем видам заимствований упала с 1,2 до 0,7%.
В кредитных организациях «Известиям» подтвердили тренд. В этом году объемы досрочного погашения розничных кредитов снизились, отметили в пресс-службе ВТБ.
— Мы фиксируем сокращение досрочного погашения жилищных займов, — рассказала и директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова. — Это связано с тем, что около 80% кредитов в ипотечном портфеле оформлено по ставке до 9%, ежемесячные платежи по ним находятся на комфортном уровне.
В 2024-м по сравнению с прошлым годом заемщики явно предпочитают делать меньше досрочных погашений как в сумме вносимых средств, так и в количестве, констатировали в банке «Зенит». Там добавили, что клиенты в целом стали чаще вносить лишь минимальный рекомендованный платеж.
Почему граждане стали меньше гасить кредиты раньше срока.
Тенденция снижения досрочных погашений по кредитам связана с экстравысокими ставками по вкладам на рынке, объяснили в ВТБ. По данным маркетплейса «Сравни», банки предлагают гражданам положить деньги на депозит под максимальные 22−25% годовых. Действительно, одной из наиболее вероятных причин снижения досрочного погашения ипотеки в 2024 году стал рост ставок по депозитам, считает и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
По словам основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, такая тенденция наметилась еще в I квартале этого года и с ростом ключевой ставки набирала обороты. В условиях высоких доходностей по вкладам пропадает экономический смысл использования свободных средств на досрочное погашение, так как проценты по ранее выданным кредитам существенно ниже сегодняшних ставок по депозитам.
Например, в 2020 году ключевая была на уровне 4,25−5,5%, а ипотеку можно было взять под 8%. Тогда как некоторые банки сейчас предлагают двузначные ставки по вкладам.
Еще одной причиной становится исчезновение вслед за ростом ключевой ставки программ рефинансирования, считает Эльман Мехтиев. По его словам, большинство банков умеет работать только на рынке рефинансирования, когда ставки идут вниз и один ипотечный кредит заменяет другой.
В чем плюсы и минусы досрочного закрытия кредита
В сложившейся ситуации видно экономически рациональное поведение заемщиков, отметил директор риск-менеджмента методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Он пояснил: досрочное погашение кредита нужно, чтобы сократить тело долга, то есть непосредственно занятую у банка сумму, и тем самым сэкономить на начисляемых процентах. Для больших и длинных кредитов, типа ипотеки, выигрыш от досрочного погашения может быть достаточно существенным.
Например, если человек купил квартиру стоимостью 10 млн рублей по действующим сейчас ставкам порядка 20% (с первоначальным взносом 2 млн рублей), за 20 лет ему придется заплатить банку более 32 млн рублей. А если срок кредита сократить до 15 лет, то сумма снизится до 25 млн.
В итоге, если ставки по займам значительно ниже, чем по вкладам, то направлять на депозит средства, по крайней мере на период выгодных доходностей, имеет смысл. Однако если человек берет ссуду сейчас, то более предпочтительно по возможности гасить ее быстрее.
Чем длиннее срок кредита, тем выше будет переплата. Однако сейчас, чтобы установить приемлемый ежемесячный взнос, люди вынуждены растягивать ссуды. Если в прошлом году в осенние месяцы средний срок кредита составлял 25−26 лет, то в этом году он вырос на год и составляет 26−27 лет, сказал руководитель отдела по работе с новостройками SaaS-платформы TYMY Александр Перевозников.
Заемщикам выгоднее всего закрывать займы в первые годы или месяцы, в зависимости от срока, потому что в этот период начисляются самые большие проценты, а тело долга гасится минимально, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, условия досрочного погашения у каждой кредитной организации могут отличаться.
— Тем не менее запретить частичное или полное досрочное погашение банк не имеет права, так же как и налагать за это какие-то штрафы. Статья 11 закона «О потребительском кредите (займе)» говорит о том, что заемщик может досрочно вернуть часть кредита или его полную сумму, предупредив об этом кредитора минимум за 30 календарных дней, — отметила эксперт. Она добавила, что в иных случаях клиент может обратиться в суд.
С другой стороны, сокращение темпов досрочного погашения кредитов может быть признаком ухудшения финансового состояния заемщиков, которое обычно предшествует реальному росту просрочек, предупредил директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Для банков, в свою очередь, снижение темпов досрочного погашения относительно средних исторических уровней означает некоторое ухудшение мобильности кредитных портфелей и может усложнять управление ликвидностью, заключил он.
Банк России ожидает начало снижения ключевой ставки во второй половине 2025-го, указал Эльман Мехтиев из «Кредчек». Если это случится, тренд сменится в обратную сторону лишь через год — по итогам IV квартала.
По словам Николая Филиппова из ОКБ, невысокая доля досрочного погашения в сегменте длинных кредитов сохранится, а в коротких — начнет расти по мере того как портфели наполнятся свежими и, следовательно, очень дорогими для заемщиков кредитами. Потому что люди будут стараться как можно скорее избавиться от долгов с высокими процентами.