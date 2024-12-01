Накопительный аффект: досрочное погашение ипотеки и кредитов снизилось в полтора раза

Россияне этой осенью стали направлять на досрочное погашение ссуд в полтора раза меньше средств, чем годом ранее. Это следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (есть у «Известий»). На рынке подтвердили тренд и объяснили: он связан не с финансовыми проблемами у граждан, а с желанием заработать на вкладах с рекордно высокими ставками. Особенно этим пользуются те, кто брал займы в предыдущие годы, под более низкий процент. Действительно ли стратегия может оказаться выигрышной с учетом переплаты за кредит и нет ли в таком поведении рисков для банков — в материале «Известий».